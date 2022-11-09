Население Земли скоро превысит 8 миллиардов человек — и уже втрое больше, чем было в 1950 году

По прогнозам экспертов, уже на следующей неделе население Земли достигнет восьми миллиардов человек. Количество жителей нашей планеты уже стало втрое больше, чем насчитывалось в середине прошлого века. И это произошло за счёт увеличения общей продолжительности жизни, пишет Daily Mail. В то же время у некоторых аналитиков возникает вопрос, сможет ли постоянно растущее количество людей обеспечить устойчивое развитие в будущем.



AP

По данным экспертов из Организации Объединённых Наций, уже на следующей неделе 15 ноября население мира достигнет 8 миллиардов человек, что станет важной вехой для всего человечества, пишет Daily Mail. Это более чем в три раза превышает общую численность населения в 1950 году, когда она составляла 2,5 миллиардов человек, отмечается в статье.

Глава Фонда народонаселения ООН Наталья Канем назвала это событие крайне важным для всех жителей планеты. «Восемь миллиардов человек — это знаменательная веха для человечества», — подчеркнула она, высоко оценив такие достижения, как увеличение продолжительности жизни, а также снижение материнской и детской смертности. «Некоторые выражают опасения, что наш мир перенаселён. Я здесь, чтобы чётко заявить, что само по себе количество человеческих жизней не является причиной для страха», — добавила она.

Как поясняют эксперты, это происходит прежде всего благодаря увеличению средней продолжительности жизни и числа людей детородного возраста, что является ключевым фактором для прироста популяции. Согласно прогнозам ООН, население нашей планеты будет продолжать расти в ближайшие десятилетия, а ожидаемая продолжительность жизни увеличится в среднем до 77,2 года к 2050 году.

По оценкам, уже к 2030 году население мира достигнет 8,5 миллиардов человек, в 2050 году — 9,7 млрд, и достигнет пика примерно в 10,4 миллиардов ещё до конца нашего столетия. В то же время цифры показывают, что прирост населения в настоящее время происходит самыми медленными темпами по сравнению с серединой прошлого столетия, сообщается в статье.

После пика, который наблюдался в начале 1960-х годов, темпы прироста населения резко замедлились и к 2020 году упали до уровня ниже 1% за год, рассказала Рэйчел Сноу из Фонда народонаселения ООН. Как прогнозируют эксперты, эта цифра потенциально может упасть примерно до 0,5% к 2050 году из-за продолжающегося снижения коэффициента рождаемости.

По данным ООН, в 2021 году средний коэффициент фертильности (суммарный коэффициент рождаемости) составлял 2,3 ребенка на одну женщину за всю её жизнь, в то время как в 1950 году он достигал примерно пяти детей. Согласно прогнозам, к 2050 году этот показатель упадёт до 2,1 в среднем. Сейчас большинство людей живут в странах, где показатели рождаемости находятся ниже уровня, необходимого для нормального воспроизводства, говорится в статье.

В то же время средняя продолжительность жизни продолжает расти: в 2019 году она составляла 72,8 года, что на девять лет больше, чем в 1990 году. ООН прогнозирует также, что к 2050 году средняя продолжительность жизни составит 77,2 года. В результате, в сочетании с одновременным снижением рождаемости, доля людей старше 65 лет вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году, что будет означать всё большую потребность обеспечивать уход за пожилыми людьми, сообщается в статье.

Между тем, за глобальными средними показателями скрываются серьёзные региональные различия, подчёркивает Daily Mail. По прогнозам ООН, к 2050 году более половины всего прироста населения мира будет приходиться лишь на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию. При этом средний возраст населения в разных странах тоже кардинально различается.

Некоторые эксперты считают, что эти региональные демографические различия могут сыграть в будущем очень важную роль и в мировой геополитике. По данным ООН, ещё одной иллюстрацией заметно меняющихся тенденций является то, что две самые густонаселённые на данный момент страны — Китай и Индия — уже в следующем году должны поменяться местами: согласно прогнозам, население Китая, составляющее сейчас 1,4 миллиардов человек, начнёт постепенно сокращаться, а Индия выйдет по этому показателю на первое место в мире.

Сейчас численность населения Индии немного ниже, чем в Китае, но ожидается, что уже в 2023 году она начнёт лидировать, а к 2050 году достигнет показателя в 1,7 миллиардов человек. В то время как количество жителей Китая, согласно прогнозам, к 2050 году упадёт до 1,3 миллиардов человек, а к концу века даже может сократиться до 800 миллионов человек, говорится в статье. Эксперты также полагают, что Соединённые Штаты к 2050 году останутся третьей по численности населения страной мира, однако их догонит Нигерия, население которой достигнет 375 млн.

Однако не слишком ли много людей появляется на Земле, чтобы планета могла всех выдержать? Многие эксперты говорят, что это неправильный вопрос: по их мнению, вместо страха перед «перенаселением» мы должны сосредоточиться на проблеме чрезмерного потребления ресурсов планеты, которыми чаще всего злоупотребляют самые богатые представители общества.

Вопрос о том, сколько людей Земля может выдержать, имеет две стороны: естественные ограничения и человеческий выбор, пояснил Джоэл Коэн из Лаборатории народонаселения Рокфеллеровского университета. Именно наш выбор и приводит к тому, что люди начинают потреблять гораздо больше биологических ресурсов, таких как леса и земля, чем наша планета способна восстановить и вновь выработать каждый год, подчеркнул Коэн. Например, чрезмерное потребление ископаемого топлива приводит к увеличению выбросов углекислого газа, провоцируя глобальное потепление.

По данным Global Footprint Network и WWF, чтобы устойчиво удовлетворять все нынешние потребности уже существующего населения, нам требуется примерно 1,75 биоёмкости Земли каждый год. При этом если бы все люди на планете жили так, как население Индии, то потребовалась бы только 0,8 — а если бы все потребляли так, как делают жители Соединённых Штатов, то нам нужно было бы пятикратное количество ресурсов Земли, подчёркивается в статье.

И хотя в самом последнем докладе ООН о климате рост численности населения упоминается как один из основных факторов увеличения выбросов парниковых газов, однако он играет в этом процессе гораздо меньшую роль, чем экономический рост. «Мы глупы. Нам не хватило предвидения. Мы жадные. И мы не используем ту информацию, которая у нас есть. Вот где заключается выбор и источник проблем», — заявил в этой связи Коэн. Однако он отверг идею о том, что люди — это «проклятие» для планеты, и пояснил, что у всех людей просто должен быть лучший выбор.

Похожего мнения придерживается и Дженнифер Скьюбба, эксперт из аналитического центра Центра Уилсона. «Наше влияние на планету в гораздо большей степени определяется нашим поведением, чем цифрами о нашей численности», — сказала она. По её мнению, теория о «перенаселении» вредна, поскольку позволяет людям из богатых стран, которые потребляют больше всех, перекладывать вину за все беды нашей планеты на развивающиеся страны, которые характеризуются высоким приростом населения.

Один из самых сложных вопросов, который поднимают в таких дискуссиях, также является вопрос о контроле рождаемости, отмечается в статье. Исполнительный директор неправительственной организации «Вопросы народонаселения» Робин Мейнард уверен, что необходимо сократить численность населения — однако «только с помощью позитивных, добровольных и уважающих права людей способов», а не повторять «прискорбных примеров» из истории.

Другие эксперты включают хорошее образование и грамотное планирование семьи в число 100 лучших решений, способных остановить глобальное потепление. По их мнению, меньшее количество людей с устойчивым уровнем потребления поможет сократить глобальную потребность в энергии, транспорте, материалах и продуктах питания.

Ванесса Перес из Института мировых ресурсов также полагает, что «каждый новый человек, рождающийся на планете, подвергает её дополнительному стрессу». В то же время она признаёт, что это очень сложный вопрос, и полагает, что самые интересные дискуссии касаются не общего количества людей на Земле, а проблем «распределения ресурсов и справедливости», говорится в статье.

В свою очередь, Коэн подчёркивает, что даже если в настоящее время мы производим достаточно продовольствия для 8 миллиардов человек, около 800 миллионов человек при этом по-прежнему хронически недоедают. «Концепция «перенаселения» позволяет избежать обсуждения гораздо более сложной проблемы, а именно: используем ли мы всё то, что знаем, чтобы сделать людей настолько здоровыми, продуктивными, счастливыми, миролюбивыми и процветающими, насколько это возможно?» — заключил эксперт в интервью Daily Mail.