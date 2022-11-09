Американские пенсионеры массово возвращаются к работе — от скуки и ради заработка

В США начался «великий невыход на пенсию», пишет немецкий журнал Focus. Многие американцы стараются поработать дольше, чем планировали изначально, а пенсионеры массово ищут работу. Как показывают исследования, это связано в первую очередь с тяжёлой финансовой ситуацией: из-за инфляции стоимость жизни увеличилась, и сбережений многим не хватает. В качестве другой причины пенсионеры называют скуку и нехватку общения.



AP

Американские пенсионеры начали массово возвращаться на работу, отмечает немецкий журнал Focus. Но почему они это делают?

В основном возвращаться к работе многих пожилых людей в США заставляют финансовые причины: из-за инфляции жизнь стала намного дороже. В то же время обвалы фондового рынка резко сократили частные пенсии, поскольку в США 75% частного пенсионного плана, частично финансируемого работодателем, инвестируется в фондовый рынок.

Однако скука тоже играет свою роль: для некоторых выход на пенсию оказался скучнее, чем ожидалось. Поэтому многочисленные объявления о работе на рынке труда — это как раз то, что нужно некоторым пожилым людям. Работодатели также приветствуют новую тенденцию, отмечает издание.

Как показывают исследования, пожилые работники полезны для бизнеса. Например, пожилые клиенты больше ценят советы и обслуживание от других пожилых людей. Кроме того, пенсионеры обладают опытом и трудовой этикой, которых часто не хватает молодым людям, говорят работодатели.

Согласно последним опросам, две трети всех пенсионеров США рассматривают возможность возвращения на прежнюю работу. Более 1,5 миллионов американцев на пенсии уже сделали это. Более того, четверть всех работников сейчас откладывают выход на пенсию на более поздний срок, чем планировалось изначально.

Заголовками о «Великом невыходе на пенсию» сейчас пестрят американские СМИ. Также в них встречается много советов для пенсионеров, которые сейчас снова ищут работу после нескольких месяцев или лет без работы.

«Это совсем другое дело, когда вы устраиваетесь на работу в возрасте 60 или 70 лет», — говорит финансовый эксперт Крис Фаррелл на медиапортале KCM. Вместо того чтобы рассылать сопроводительные письма и резюме, как он это делал раньше, автор книги «Выход на пенсию: как поколение бэби-бумеров меняет наши представления о работе, обществе и хорошей жизни» советует американским пенсионерам больше общаться.

Тем, кто ищет работу, следует в первую очередь напрямую обращаться к бывшим коллегам, родственникам, друзьям и знакомым, потому что «им легче установить необходимые связи».

Жительница Калифорнии Терри Макмайкл испробовала этот метод — и преуспела. В одном из своих любимых магазинов 65-летняя женщина напрямую попросила о работе. Она пришла как покупатель и осталась как продавщица, рассказала журналистам бывший дизайнер интерьера. Работа с клиентами доставляет ей огромное удовольствие: «Мне всегда нравился этот магазин. Я очень счастлива».

За пять лет до этого Макмайкл вышла на пенсию. Сейчас она работает пять дней в неделю в небольшом хозяйственном магазине в Палм-Спрингс и надеется остаться на работе на долгие годы. «Это отличное место для работы. Я не могла спокойно сидеть дома», — поделилась она. Точно так же всё больше американцев приходят к выводу, что выход на пенсию не приносит им удовлетворения.

Раньше работа давала им цель и социальные контакты. Тем не менее для Макмайкл и большинства других пожилых людей, ищущих работу, речь идёт в основном о деньгах: «В этой экономической ситуации я рассчитываю на дополнительный доход». В этом она не является исключением.

«Многие не накопили достаточно средств, чтобы выйти на пенсию в 65 лет. Всё стало стоить дороже. Тем, кто полагается на инвестиции сейчас, на пенсии, приходится беспокоиться: не израсходую ли я свои сбережения слишком быстро?» — поясняет финансовый эксперт Фаррелл.

Дополнительный заработок позволит многим пожилым людям позже обратиться в службу социального обеспечения, занимающуюся государственным пенсионным страхованием в США. Американцы могут обналичить средства социального обеспечения, начиная с 62-летнего возраста. Но те, кто не делает этого до 70 лет, получают более высокие ежемесячные суммы.

Опросы показывают, что пожилые американцы по-прежнему жалуются на дискриминацию по возрасту на рабочем месте. Тем не менее многие работодатели, похоже, всё больше осознают преимущества пожилых сотрудников, пишет Focus.

Согласно исследованиям Колумбийского университета, пожилые работники меняют работу гораздо реже, чем их более молодые коллеги, а также пропускают значительно меньше рабочих дней. Также было установлено, что они обладают лучшими навыками межличностного общения.

Колумбийские исследования малых предприятий Нью-Йорка выявили и другие преимущества пожилых сотрудников: больший опыт, более внимательное отношение к потребностям клиентов, а также лучше развитая трудовая этика. «Я считаю, что пожилые люди относятся к работе более серьёзно», — заявил владелец сети клининговых компаний Ричард Авилес.

С ним согласились владельцы других бесчисленных семейных предприятий, таких как рестораны, пекарни, или продающий пианино и рояли магазин Steinway & Sons. По их словам, для клиентов пожилой персонал часто символизирует более высокое качество.

Даже в не самом маленьком Apple Store на Манхэттене у входных дверей теперь стоят пожилые сотрудники, чтобы пожилые покупатели меньше пугались технической атмосферы, заключает немецкий журнал Focus.