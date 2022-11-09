 

Мнение: Подсчет

09.11.2022, 11:55, Разное
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Удивительная история. Несмотря на предварительные экзит-полы, по которым республиканцы убедительно брали большинство в обеих палатах Конгресса, сейчас их преимущество существенно «осыпалось», хотя всё ещё остаётся.

Предварительно республиканцы занимают 219 мест в Палате представителей, демократы — 216 (для большинства в Палате требуется 218 мест, общее количество мест – 435).

На выборах в Сенат результат пока равный. И республиканцы, и демократы получили по 46 мест на момент завершения голосования (всего в Сенате 100 мест)

Связано ли это с американской демократией или здесь есть элементы «правильного» подсчета голосов в проблемных штатах, сказать сложно. Вчера очевидно происходили эксцессы, по поводу которых Трамп был вынужден специально обращаться к своим избирателям: на участках в традиционно республиканских штатах Аризона и Пенсильвания возникли непредусмотренные проблемы: там якобы не хватило бюллетеней на всех голосующих, а местами очень вовремя ломались машины для подсчета голосов.

Тем не менее, пока ситуация для республиканцев всё ещё благоприятная. Если в итоге они возьмут арифметическое большинство в обеих палатах, то скорее всего, никаких серьезных событий точно не произойдет.

Источник: Эль Мюрид


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