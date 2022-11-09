 

Элизабет Дебики, Имельда Стонтон, Доминик Уэст и Джиллиан Андерсон на премьере пятого сезона сериала “Корона”

09.11.2022, 11:50, Разное
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Накануне в Лондоне состоялась премьера пятого сезона сериала-хита Netflix “Корона”. На красной ковровой дорожке засветились главные звезды шоу — Элизабет Дебики, Имельда Стонтон, Доминик Уэст, Джиллиан Андерсон, Лесли Мэнвилл и другие. Естественно, не обошлось без вечерних нарядов, в которых каст сериала выглядел действительно по-королевски. 

Исполнительница роли принцессы Дианы Элизабет Дебики появилась на мероприятии в элегантном черном платье Dior с открытыми плечами и золотых украшениях. На красной дорожке ее сопровождали коллеги — 12-летний Тимоти Самбор и 7-летний Тедди Хоули, сыгравшие юных принца Уильяма и принца Гарри. 

Элизабет Дебики, Тимоти Самбор и Тедди Хоули

Имельда Стонтон, которая в новом сезоне играет роль королевы Елизаветы II, выбрала для выхода маскулинный образ — черный костюм-двойку с накрахмаленной белой рубашкой. В таком же аутфите на премьеру вышел и исполнитель роли принца Чарльза Доминик Уэст, который появился на мероприятии с супругой Кэтрин Фицджеральд, а также четырьмя детьми — Сенаном, Дорой, Фрэнсисом и Кристабель. 

Джиллиан Андерсон, которая в четвертом сезоне “Короны” сыграла премьер-министра Великобритании, “железную леди” Маргарет Тетчер, блистала в черном джинсовом платье с карманами и заклепками. Исполнительница роли принцессы Маргарет Лесли Мэнвилл, как и остальные коллеги, тоже вышла в черном, но ее платье было обильно расшито бисером и пайетками.

В новых сериях зрителям покажут самые мрачные эпизоды из жизни королевской семьи. Начало повествования придется на 1992 год, когда Чарльз и Диана официально расстались (развелись они лишь 5 лет спустя), а закончится трагической гибелью принцессы в парижском тоннеле в 1997-м. Пятый сезон “Короны” выйдет на Netflix сегодня, 9 ноября. 

Элизабет ДебикиЛесли МэнвиллДжиллиан АндерсонЭлизабет Дебики, Доминик Уэст, Имельда Стонтон и Джонатан Прайс


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