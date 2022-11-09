 

Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе “Балерина” с Аной де Армас

09.11.2022, 11:50, Разное
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Киану Ривз возвращается к роли Джона Уика! Издание Collider сообщает, что актер появится в фильме под названием “Балерина” – это спин-офф франшизы “Джон Уик”, главную роль в которой исполнит Ана де Армас. Режиссером станет Лен Уайзман (“Другой мир”, “Люцифер”), а сценарий написал Шей Хаттен.

По информации издания, Ривз уже приступил к съемкам в Праге. Пока неясно, будет ли у Ривза камео или полноценная роль в будущей картине. Также в картине снимется другой актер из оригинального “Джона Уика” – Иэн Макшейн. Он вновь играет Уинстона. В касте еще заявлены Лоренс Фишберн, Донни Йен, Шамиер Андерсон, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Хироюки Санада, Скотт Адкинс и Клэнси Браун.

Почти что одновременно с этой новостью Ана опубликовала в сторис селфи из гримерки и написала, что “вчера был первый съемочный день “Балерины” и это было потрясающе”.

“Балерина” — история молодой убийцы, которая хочет отомстить за свою семью. Это будет уже второй спин-офф кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал “Континенталь”, в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон (Макшейн). 

Когда фильм с де Армас выйдет на экраны, пока неизвестно. А вот “Джон Уик 4” же появится в кинотеатрах 24 марта.


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