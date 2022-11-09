Мнение: Судьба протоиерея

В Херсонской области погиб протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма РПЦ при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Протоиерей Михаил Васильев – это священник, который призвал российских матерей «не бояться отдавать своих сыновей на спецоперацию». А еще священник говорил, что мало детей бывает в тех семьях, где совершается грех: прерывается беременность либо применяются противозачаточные средства. Протоиерей уподобил матерей сыновей-уклонистов матерям, сделавшим аборт.

По мысли о. Михаила, многодетность обеспечивает то, что матери «не так больно и страшно будет, соответственно, с ним [с сыном] расставаться». Мол, матери, страдающие из-за потери единственного сына, несут заслуженное наказание за то, что они не родили столько, сколько положено было им природой и Творцом.

Эти заявления протоиерея шокировали даже РПЦ. Зампред Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе вынужден был поправить коллегу: «Разумеется, что жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, для родителя одинаково ценны» (подробности).

Между тем, президент России подписал Указ: «За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)» (отсюда).

Фотография протоиерея Михаила Васильева отсюда

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