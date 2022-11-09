Эллу Памфилову задержали при попытке внести на избирательный участок в США урну с неизвестным содержимым

Глава Центризбиркома Элла Памфилова задержана полицией штата Мэриленд при попытке пронести на избирательный участок непрозрачную урну с неизвестным содержимым.

Инцидент произошёл за час до закрытия участка, где проходили промежуточные выборы в Конгресс.

Шериф штата Джон Олдридж, комментируя ситуацию, рассказал, что женщину с подозрительной урной заметили бдительные граждане, служившие наблюдателями на избирательном участке. Она пыталась проникнуть туда через чёрный ход.

После задержания и проверки документов выяснилось, что подозрительной женщиной оказалась глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Своё нахождение в США она объяснила частной поездкой по семейным делам, а относительно урны и её содержимого заявила, что впервые её видит и вовсе не пыталась высыпать то, что в ней находится, в общую урну для голосования. Ведётся следствие.

– Мы не можем пока сказать, что именно она пыталась пронести на участок. Тайна следствия может быть снята только во время судебного процесса. К сожалению, сегодня нам позвонили из посольства и сообщили, что госпожа Памфилова пользуется дипломатическим иммунитетом. Так что, скорее всего, инцидент замнут власти, а подозреваемую мы отпустим. Тем не менее, сегодня была предотвращена попытка покуситься на самое святое, что есть в нашей стране – власть Демократической партии США, – сказал шериф Джон Олдридж.

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