Мнение: Почему нормальная медицина недоступна для простых американцев

Жуткая история из Сиэтла, штат Вашингтон, США. В одной из больниц скопилось столько неотложных пациентов, что госпиталь вынужден был обратиться за помощью к пожарным. Цитирую (ссылка):

В одном из самых ярких примеров отделение неотложной помощи больницы в Сиэтле в прошлом месяце было настолько перегружено, что старшая медсестра отделения позвонила 911 за помощью, сообщив пожарной службе, что они “тонут” и находятся в “отчаянном положении”. По сообщениям, в приемной отделения находилось более 45 человек, а из персонала только пять медсестер.

Начальник пожарно-спасательной службы Центрального Китсапа Джей Кристиан сообщил местным СМИ, что он направил бригаду в больницу, в Медицинский центр Святого Михаила, и пожарные помогали персоналу больницы убирать комнаты, менять кровати и измерять жизненные показатели пациентов, пока кризис не утих.

Но на публичных собраниях на прошлой неделе президент больницы Чад Мелтон признал, что ситуация не улучшается. Мелтон сообщил, что в учреждении более 300 открытых вакансий, но никто не подавал заявки на должности в отделении неотложной помощи. “В частности, в отделении неотложной помощи, собеседований не было. Ноль”, — сказал Мелтон.

Мистер Мелтон вообще меня не удивил. Дефицит врачей в США закономерен. Главная причина проблем американской медицины — отступление от здорового капитализма в пользу гильдейской системы, выгодной кому угодно, но только не обществу и не врачам.

В России, в Петербурге, удаление аппендикса стоит примерно 25 тысяч рублей — это в полностью платной клинике, безо всяких полисов и страховок. На американские деньги — 400 долларов США.

В 2009 удаление аппендикса в США стоило в среднем 33 тысячи долларов (ссылка). Сейчас, полагаю, дороже, ибо доллар порядком обесценился за прошедшие 13 лет.

Если бы в США был здоровый капитализм, проблему можно было бы решить по щелчку пальцев. Открыть клинику по образцу российской, и установить там российские цены с поправкой на разный уровень зарплат. Получится примерно 2000 долларов за операцию, то есть в 16-17 раз меньше, чем сейчас.

Но нет, в США в медицине капитализма нет, там средневековая система. Во-первых, хирург не может вот так просто приехать из России и сразу же взяться за скальпель. Прежде, чем ему выдадут диплом, он должен будет впустую потратить на «переобучение» несколько лет жизни и несколько десятков тысяч долларов, причём безо всякой гарантии на успех. Из-за этого врачей в США не хватает: медицинское образование там является скорее покупкой пропуска в гильдию, нежели реальным обучением, как в России. При помощи такой системы в США создают дефицит врачей, который и выливается в регулярную нехватку персонала в клиниках.

При этом нехватка врачей — только часть проблемы. Потому что основные расходы клиники в США — это не зарплаты и не современное оборудование, как должно было бы быть, а всякая не относящаяся к медицине ерунда типа нелепых бессмысленных лицензий. Клинику по российскому образцу в США просто не получится открыть — местные проверяющие не дадут. Если же выполнить все требования проверяющих, то получится уже не российская, а американская клиника: с американскими заоблачными ценами. И у некоторых пациентов этой клиники будет стандартный для США выбор — или заниматься самолечением, или подавать на банкротство. Кстати, аналогичная беда в США и с лекарствами. Цены на некоторые препараты в США в 100 раз выше, чем в Мексике. Это те же самые препараты, вот буквально с того же самого завода. Однако система лицензий и разрешений выстроена таким образом, чтобы подменять здоровый рынок нездоровыми средневековыми монополиями.

Теоретически решить проблему можно было бы очень просто. Убрать лишнюю регуляцию, отменить лицензии, оставить только самые необходимые проверки. Тогда в США появится куча новых врачей, клиник и лекарств, — ничем не хуже нынешних, — дефицит исчезнет, и стоимость лечения немедленно упадёт во много раз.

На практике так не получится. Вся медицинская отрасль уже оплатила доступ в гильдию, так что теперь ей необходимо отбить вложенные деньги. Сложно будет объяснить молодому врачу, почему он выплачивает кредит в 300 тысяч долларов за свой диплом хирурга, если новое поколение врачей будет получать такие же дипломы за 10 тысяч долларов. Ещё сложнее будет лишить прибылей университеты, клиники и страховые компании. Крайне ожесточённое сопротивление окажет и большая фарма.

Самое грустное, что на сторону гильдии медиков встанут и простые американцы. Обыватели не понимают, что корень их бед — в искусственно созданном дефиците. Они полагают, будто вся проблема в жадных капиталистах, которые выставляют завышенные счета, а не в государстве, которое выстраивает непреодолимые барьеры для тех, кто мог бы их по умеренным ценам лечить.

Собственно, аналогичные проблемы есть и в других странах Запада, только они там не так заметны, потому что раздутые счета за лечение оплачивает государство. Сейчас немцы с канадцами смеются над американской медициной, однако как только власти их стран потеряют способность жить в долг, наглухо зарегулированная медицинская отрасль сделает лечение недоступным и там тоже.