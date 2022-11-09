“Не каждому дано”: Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым

“Я знал Бориса очень давно, – признается Газманов. – Его первая команда (трио “Экспрессия” – прим. ред.) была из Калининграда. А я сам оттуда родом и многих там знал. При этом Борис изначально занимался только танцами, а потом вдруг запел. И во всем он был очень талантливым человеком”.

“Боря очень тонко чувствовал и музыку, и поэзию, – продолжает Олег Михайлович. – Когда он захотел спеть мою песню “Надежда умирает последней”, я недоумевал. “Ты же не поешь!” – сказал я. “Ты удивишься!” – обещал мне Борис. И, действительно, я удивился”.

Газманов объяснил секрет популярности Моисеева: “Люди, которые приходили на его концерты, чувствовали, что он горел. Он мог раствориться в образе, в песне, в эпизоде, в танце – это не каждому дано”.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Похоронили артиста на 21-м участке Троекуровского кладбища столицы. Оно считается одним из самых “звездных” – тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой.