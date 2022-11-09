 

“Не каждому дано”: Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым

09.11.2022, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Я знал Бориса очень давно, – признается Газманов. – Его первая команда (трио “Экспрессия” – прим. ред.) была из Калининграда. А я сам оттуда родом и многих там знал. При этом Борис изначально занимался только танцами, а потом вдруг запел. И во всем он был очень талантливым человеком”.

“Боря очень тонко чувствовал и музыку, и поэзию, – продолжает Олег Михайлович. – Когда он захотел спеть мою песню “Надежда умирает последней”, я недоумевал. “Ты же не поешь!” – сказал я. “Ты удивишься!” – обещал мне Борис. И, действительно, я удивился”.

Газманов объяснил секрет популярности Моисеева: “Люди, которые приходили на его концерты, чувствовали, что он горел. Он мог раствориться в образе, в песне, в эпизоде, в танце – это не каждому дано”.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Похоронили артиста на 21-м участке Троекуровского кладбища столицы. Оно считается одним из самых “звездных” – тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Apple готовит iMac Pro, который заметит MacBook Pro

22.01.22 / Лидия Федосеева-Шукшина оказалась доме для пожилых

27.04.22 / Ouest-France – у России есть амбиции расширить своё влияние и стать житницей мира

06.08.20 / Приятное с полезным: Кейт Миддлтон и принц Уильям провели инспекцию в парке развлечений в Южном Уэльсе

27.07.22 / Дипломатическое наступление — РФ ищет союзников по всему миру

18.10.22 / Биологи нашли лекарство для ускоренного восстановления сильно поврежденной печени

14.08.22 / Мнение: Льготы на получение РВП и вида на жительство в РФ для жителей ЛДНР и Украины

21.12.20 / Как продать душу дьяволу?

30.06.22 / “Брызнет кислотой”: Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика

07.05.21 / 5 самых стильных монархов недели (1-7 мая)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика