 

“Ни в чем себе не отказывать”: Спускающая миллион в месяц Боня плюнула в россиян

09.11.2022, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-звезда “Дома-2” уже давно живет за пределами России. Модель обосновалась в Монако, а жизнь там – удовольствие не из дешевых. Но деньги, как выяснилось, для Виктории Бони не проблема.

Накануне она решила поговорить со своими поклонниками о финансах, а также узнать у них, сколько денег нужно для комфортной жизни. Многие рассказали ей, что зарабатывают в районе 200-300 тысяч рублей в месяц. “Конечно же этой суммы мало для полноценного существования, чтобы ни в чем себе не отказывать”, – заметил кто-то из поклонников.

Конечно, в сравнении с Викторией Боней, россияне, которые поделились своими заработками, оказались бедными. Ведь экс-звезда “Дома-2” привыкла жить по-другому, спуская в месяц около миллиона рублей на свои хотелки: дорогие машины, путешествия, рестораны, траты на ребенка. Очевидно, что для многих такая сумма – настоящая роскошь, и мало, кто может себе позволить такую беззаботную жизнь.

В конце концов теледива, можно сказать, плюнула в россиян, рассказав, как облегчает свое существование, отказываясь от бытовых забот и избегая “толкучки в метро”. Ведь для некоторых это обычная жизнь. Речью экс-участницы телестройки оказались довольны не все. Кто-то из поклонников напомнил ей, что настоящая радость далеко не в деньгах.

“Можно иметь миллионы и быть несчастным и жить некомфортно…Многие думают, что, если появится дом, машина, то они станут счастливее…не станут”, – обратилась к Виктории Боне поклонница.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11.22 / Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма “Москва слезам не верит”

10.12.21 / Жена Григория Лепса подала на развод после 20 лет брака с певцом

15.10.22 / Повесть о настоящих детях

17.10.22 / Как сделать глаза больше с помощью макияжа: хитрости мейкапа для женщин за 50

15.04.22 / Guardian – РФ предупредила — после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтика лишится безъядерного статуса

22.05.21 / Что делает женщина, отчего даже в 50 она выглядит молодой в глазах мужчин

11.12.21 / Мнение: Матч миллениала: ПЫТКА СКУКОЙ

06.05.22 / Очередное страшное – Личное мнение

27.12.21 / Мнение: Дудников получил 11 лет тюрьмы

01.07.22 / В РФ создали отечественный сахарозаменитель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика