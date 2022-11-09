“Ни в чем себе не отказывать”: Спускающая миллион в месяц Боня плюнула в россиян

Экс-звезда “Дома-2” уже давно живет за пределами России. Модель обосновалась в Монако, а жизнь там – удовольствие не из дешевых. Но деньги, как выяснилось, для Виктории Бони не проблема.

Накануне она решила поговорить со своими поклонниками о финансах, а также узнать у них, сколько денег нужно для комфортной жизни. Многие рассказали ей, что зарабатывают в районе 200-300 тысяч рублей в месяц. “Конечно же этой суммы мало для полноценного существования, чтобы ни в чем себе не отказывать”, – заметил кто-то из поклонников.

Конечно, в сравнении с Викторией Боней, россияне, которые поделились своими заработками, оказались бедными. Ведь экс-звезда “Дома-2” привыкла жить по-другому, спуская в месяц около миллиона рублей на свои хотелки: дорогие машины, путешествия, рестораны, траты на ребенка. Очевидно, что для многих такая сумма – настоящая роскошь, и мало, кто может себе позволить такую беззаботную жизнь.

В конце концов теледива, можно сказать, плюнула в россиян, рассказав, как облегчает свое существование, отказываясь от бытовых забот и избегая “толкучки в метро”. Ведь для некоторых это обычная жизнь. Речью экс-участницы телестройки оказались довольны не все. Кто-то из поклонников напомнил ей, что настоящая радость далеко не в деньгах.

“Можно иметь миллионы и быть несчастным и жить некомфортно…Многие думают, что, если появится дом, машина, то они станут счастливее…не станут”, – обратилась к Виктории Боне поклонница.