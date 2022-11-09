Почему сразу черный или коричневый? Тенденции нарядов в светлых оттенках на осень-зиму 2022-2023

С наступлением осени в гардеробе большинства из нас начинают преобладать темные мрачные оттенки. Но знаете ли вы, что можно создавать более самобытные и жизнеутверждающие образы с помощью светлой одежды даже в пасмурную дождливую погоду? Вдохновляемся красивыми луками.

Белые брюки и высокие сапоги

Для создания образа в повседневном стиле используйте высокие сапоги, облегающие брюки (или джинсы скинни) и пуловер. Вот только вместо черных брюк и черной обуви отдайте предпочтение светлым оттенкам. Например, наденьте белоснежные джинсы и сочетайте их с серыми сапогами. Серая обувь более практичная, нежели белоснежная, поэтому осенью особенно актуальна.

Белоснежное трикотажное платье и пальто

Очень стильный офисно-деловой образ получается при сочетании белоснежного вязаного или трикотажного платья с длинным пальто (на главном фото). Верхняя одежда пусть будет любого пастельного оттенка. А вот что касается обуви, то она может быть коричневого или горчичного оттенка. Это гораздо лучше, чем традиционные черные сапоги на осень и зиму. По крайней мере, образ получается не столь банальным, когда наблюдается отсутствие классического черно-белого сочетания.

Пальто пастельного оттенка

Осенью световой день становится короче и солнце реже появляется на небе. Чтобы полностью не погружаться во мрак, инвестируйте в покупку верхней одежды светлых пастельных оттенков. Белый в данном случае не очень практичен, а вот бежевый, песочный, верблюжий — вполне подходящие оттенки. С помощью такой одежды ваши луки получатся более нарядными и жизнеутверждающими.

Светлый верх и темный низ

Если на улице слякоть и вы боитесь запачкаться, тогда можете остановить выбор на комбинации светлого верха и черного низа. Темная обувь и темные джинсы прекрасно сочетаются со свело-серой верхней одеждой. Дополните стильный образ аксессуарами в виде шапки, сумочки, шарфа. Пусть эти вещи будут подобраны в тон к верхней одежде.

Пальто из искусственного меха

В этом сезоне в моде пальто из искусственного меха. Лучше всего такие изделия смотрятся как раз в светлых пастельных оттенках. Для создания образа в стиле кэжуал сочетайте пальто с джинсами скинни и со спортивной обувью. Не забудьте подобрать аксессуары в тон к верхней одежде, чтобы образ получился органичным и завершенным.

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Нежно-розовая куртка

Если вам не по душе серый или белый цвет, тогда вы можете поближе присмотреться к нежно-розовому. Одежда такого оттенка позволяет добавить нотку женственности и романтичности в любой образ. Большим преимуществом является тот факт, что нежно-розовый цвет прекрасно сочетается с любыми другими.

Составьте красивый образ из нежно-розовой куртки, серого свитера и черных леггинсов.

Вы также можете рассмотреть вариант нежно-розового пуховика, синих джинсов и серых угги.

Голубое пальто

Один из трендовых цветов сезона зима 2022-2023 — это голубой. С помощью одежды такого оттенка можно создать красивые и стильные образы. Например, за основу можно взять пальто-халат. Такой фасон верхней одежды нынче в моде. Подобная одежда больше подходит тем, кто не проводит много времени на улице, а передвигается на личном авто. А все потому, что пальто-халат хорошо продувается из-за отсутствия пуговиц и воротника под горло.

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Вы можете утеплиться с помощью теплой водолазки и свитера. Кстати, под низ не обязательно надевать черные вещи. Вы можете выбрать изделия других оттенков. Например, оригинально смотрится сочетание голубого и бордового цветов.

Создать стильный образ можно с помощью голубого длинного пальто и платья насыщенного синего цвета. Если сможете подобрать обувь в тон, тогда получите гармоничный монохромный образ.

В то же время к таким вещам хорошо подойдет обувь черного цвета. Если у вас платье длины макси или миди, тогда остановите выбор на высоких сапогах. Завершите образ аксессуарами в тон: например, очками с синими стеклами и синей бижутерией. Вы также можете включить в образу сумочку оттенка металлик. Она может быть серебристой или золотистой на ваше усмотрение. Учтите, что одежда с оттенком металлик нынче тоже в моде.

Светло-серый свитер

Светло-серый цвет хорош тем, что он не такой маркий, как белоснежный. В то же время с его помощью можно создать стильные и гламурные образы. Например, возьмите за основу вязаный фактурный свитер светло-серого оттенка. Сочетайте его с черными леггинсами. Учтите, что если штаны облегают ноги, тогда верх должен быть оверсайз. Чтобы добавить объема, в качестве верхней одежды используйте куртку из искусственного меха. Хорошо, если по цвету она будет аналогична свитеру.

Такой образ может показаться немного банальным и неброским. Если хотите немного его освежить, то сделайте это с помощью аксессуаров. Например, подойдет сумка любого теплого оттенка: кремового, песочного.

А вот очень яркие аксессуары в данном случае неуместны, поскольку они нарушают баланс и гармонию образа.