 

D Венецию снова пришла большая вода

09.11.2022, 10:30, Разное
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В Венецианской лагуне уровень воды поднялся на метр — и площадь Сан-Марко снова затопило. Однако, как передаёт NTD, знаменитую базилику, три года назад серьёзно пострадавшую от наводнения, защитили новые бетонные барьеры. В городе также проложили временные пешеходные дорожки. Так туристы могут гулять, не замочив ног.

Площадь Сан-Марко в Венеции снова ушла под воду, но знаменитую базилику не затопило. Её защитили новые бетонные барьеры. Сейчас уровень воды поднялся только на метр. Этого недостаточно, чтобы активировать защитную систему мобильных шлюзов.

Без новых заграждений на площади Сан-Марко вода проникла бы и в базилику. Три года назад она уже и так серьёзно пострадала от наводнения. Тогда уровень воды достиг 187 сантиметров. Больше было только в 66-м — 194 сантиметра.

В городе проложили временные пешеходные дорожки. Так туристы могут гулять, не замочив ног. Правда, некоторые предпочитают надевать резиновые сапоги и самостоятельно выбирать маршрут.
Наводнения в Венеции — привычное дело. Их вызывают сезонные подъёмы воды в Венецианской лагуне, дельте реки По и Северной Адриатике. Раньше эти природные явления были благоприятными, поскольку уносили сточные воды из городских каналов.

Теперь же вода поднимается выше — и наводнения участились. Если раньше они происходили девять раз в году, то теперь 90—100 раз.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2022 года.


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