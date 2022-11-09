 

Aмериканцы теряют доверие к экономическому курсу Байдена и демократов

09.11.2022, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опасения жителей США относительно растущей инфляции подрывают положение президента Байдена и его партии. Согласно недавнему опросу, значительное количество американцев считает, что республиканцы смогут справиться с экономическими проблемами лучше, чем демократы, пишет CNBC.


AP

Беспокойство по поводу стоимости жизни и экономического курса «может дорого обойтись» президенту Джо Байдену и его коллегам-демократам. Согласно свежим опросам, настроения американских потребителей повысились лишь незначительно и остаются намного ниже, чем год назад, пишет CNBC.

Новый отчёт, опубликованный Мичиганским университетом, показывает неутешительные результаты для Демократической партии. На вопрос, кому они больше доверяют, когда дело касается экономики и личных финансов, подавляющее большинство респондентов ответили: республиканцам.

Их экономическая политика пользуется доверием у опрошенных (37%), заметно обходя политику демократов (21%). Впрочем, большое количество американских потребителей не отдают в этом вопросе предпочтения ни той, ни другой партии, обращает внимание CNBC.

Подобный крен общественного мнения в сторону республиканцев — «огромная проблема» для демократов, считает политический стратег компании AGF Investments Грег Вальер. По его словам, они слишком долго игнорировали ситуацию с экономикой, которая стала для американцев ключевым вопросом.

«Они (демократы. — ИноТВ) ничего не сделали с этим. Они говорили не то, что нужно, и не проявляли достаточного сочувствия. Для меня результат их деятельности был по-настоящему жалким», — добавил Вальер. На его взгляд, проблема может стать настолько серьёзной, что может вынудить Байдена отказаться от участия в президентских выборах 2024 года.

Между тем самым насущным вопросом для американцев остаётся инфляция. После снижения в течение двух месяцев подряд прогноз инфляции в октябре составил 5%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в сентябре, и является самым высоким значением с июля, отмечает CNBC.

Кроме того, согласно опросу компании Fannie Mae, доверие потребителей к рынку недвижимости также достигло рекордно низкого уровня. Только 16% респондентов считают, что сейчас самое подходящее время для покупки жилья.

Опрос Мичиганского университета также показал, что всё больше американцев ожидает усиления позиции республиканцев в конгрессе после промежуточных выборов. Подобные результаты не сулят ничего хорошего для демократов, которые пока сохраняют большинство в парламенте, заключает CNBC. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.21 / “Новое место жительства дало мне некую свободу”: Лобода переехала жить в Европу

07.10.22 / Скандалы: Пугачёвой нельзя идти против Запада

27.12.21 / Лана Журкина: «Героизм — это затыкание дыр»

13.02.22 / Мнение: Страховое покрытие прекращается

08.06.21 / Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают важную дату в их отношениях

30.09.22 / Вскрылась правда о суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина*: Украинская женщина

13.10.21 / Звезда сериала “Игра в кальмара” знает, как выглядеть моложе. Уход за собой по-корейски

14.08.22 / Обозреватели CNN – американцы сыты по горло своими миллиардерами

31.05.21 / Солистка Little Big Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным: “Мы скрывали”

12.09.22 / Психобиотики: что это такое и действительно ли они помогают стабилизировать психическое состояние

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика