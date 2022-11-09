 

Брендан Фрейзер в первом тизере фильма “Кит” Даррена Аронофски

09.11.2022, 10:20, Разное
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Кинокомпания A24 показала первый тизер фильма «Кит» Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли. Картину впервые показали в сентябре на 79-м Венецианском кинофестивале и она получила теплый прием. Во время 6-минутных стоячих оваций Фрейзер не смог сдержать слез.

Сюжет драмы Даррена Аронофски по сценарию Сэмюэля Д. Хантера, основанному на его же одноименной пьесе, рассказывает о Чарли (Брендан Фрейзер) — мужчине средних лет, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. В ее детстве он оставил семью ради любовника, который позже умер. Испытывая горе утраты, боль и вину, Чарли начал переедать, достигнув веса в 600 фунтов — около 272 килограмм.

По словам актера, это совершенно новая для него во всех смыслах роль:

Это, безусловно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать… Я знаю, что это произведет неизгладимое впечатление.

Главные роли в фильме, помимо Фрейзера, исполнили Сэди Синк, Хонг Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс. В мировой прокат фильм выйдет уже 9 декабря.

Это первая большая роль Фрейзера почти за 10 лет после выхода в 2013 году его боевика “Прорыв”. При этом последние годы актера преследовали лишь скандалы: в 2018 году Фрейзер утверждал, что подвергся сексуальному насилию со стороны Филиппа Берка, президента голливудской ассоциации иностранной прессы, на обеде летом 2003 года, когда Бёрк схватил его за ягодицу и коснулся промежности. Этот инцидент, развод с супругой и смерть матери привели к возникновению у Фрейзера депрессии, которая в сочетании с проблемами со здоровьем (в том числе, с набором веса) и негативной реакцией публики после обвинения Берка, по его мнению, привела к неудаче в карьере.


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