Джулия Фокс рассказала, как отношения с Канье Уэстом повлияли на ее актерскую карьеру

Если вы думаете, что отношения с Канье Уэстом способствовал взлету карьеры Джулии Фокс, то ошибаетесь. 32-летняя актриса, модель и светская львица стала гостем нового выпуска авторского подкаста Эмили Ратажковски, где откровенно рассказала о том, что на самом деле мимолетный роман со скандально известным рэпером лишил ее многих перспектив. Отметим, что еще недавно Джулия заявляла, что встреча с Канье стала одним из самых ярких событий ее жизни.

После серьезных отношений я определенно заметила сдвиг в актерской карьере, однако не в хорошем смысле, – поделилась она. – Как ни странно, я получаю не так много предложений, как раньше. Было много недостатков в достижении такого уровня известности.

Джулия добавила, что голливудские боссы из-за романа с Канье видят в ней “обузу” и “бульварную девушку”. Впрочем, актриса не отчаивается.

Все в порядке, я занята делом, – сказала она, – Думаю, что все приходит к тебе в нужное время, так что я не напрягаюсь. Мне действительно все равно.

Отметим, что о романе Фокс и Уэста заговорили в начале января этого года, когда пару заметили за ужином в Майами. Тогда друзья Канье говорили, что он пока не готов к новым отношениям. Но уже через несколько дней Уэст и Фокс подтвердили, что встречаются. Джулия Фокс опубликовала откровенную колонку в журнале Interview, в которой рассказала о встрече с Йе и начале отношений. В 20-х числах января пара впервые вышла в свет: Канье и Джулия появились на показах Недели моды в Париже. После Джулия написала еще пару заметок о рэпере и их отношениях, а также о том, как он изменил ее стиль и купил ей новый гардероб. Пара распалась всего пару месяцев спустя.

В начале октября Джулия Фокс откровенно рассказала о ментальных проблемах. У звезды наблюдаются нейродивергентное поведение (небольшая задержка в развитии), симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также обсессивно-компульсивное рассройство (ОКР).