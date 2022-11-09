“Произошла трагедия”: композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии

“Играй, музыкант”, “Живи, страна”, “Ты меня не буди”, “Ты упал с Луны” – все это песни Игоря Матеты. Но мало кто знает, какую драму пережил этот композитор и певец.

“Произошла трагедия — разбился на мотоцикле друг семьи, – рассказал артист. – Конечно, все близкие были в шоке, и я, чтобы их поддержать, сочинил песню “Несказанная боль”. И вроде бы получилось удачно: давно такого не было, чтобы знакомые выпрашивали у меня песню до релиза, пересылали ее друг другу. Одни в “Несказанной боли” видят историю про отношения, другие — переживание в связи с нашей сегодняшней непростой жизнью.

Стихи Анатолия Поперечного, написанные для этой песни, хранились у

композитора и исполнителя уже давно. Толчком к завершению работы над

“Несказанной болью” и послужило это печальное событие — внезапная гибель друга.

Вдохновленный позитивной реакцией на песню, Игорь Матета принял решение сделать клип. События в видеоролике на “Несказанную боль” разворачиваются в историческом центре Москвы, в несущемся по ночному городу автомобиле и в студии исполнителя. Премьера клипа Игоря Матеты “Несказанная боль” состоялась в конце октября 2022 года. Сегодня он находится в ротации на “Шансон ТВ”. В социальной сети “ВКонтакте”

ролик набрал уже порядка 700 тысяч просмотров. Примерно столько же раз

“Несказанную боль” посмотрели и в “Одноклассниках”.