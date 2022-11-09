 

Памяти народного кумира! К 40-летию ухода великого генсека

09.11.2022, 9:33, Разное
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Сегодня десятки миллионов людей вспоминают Леонида Ильича Брежнева, который скончался ровно 40 лет назад. Редакция «Панорамы» хорошо помнит благословенные годы его правления – американцы нас боялись, народ жил богато и весело, а Конституция 1977 года даровала такие права и свободы, что весь мир плакал от зависти.

Процветание СССР в те святые 18 лет несколько заслонило личность Леонида Ильича, который был настоящим универсальным гением. Посудите сами – он создал «Лампочку Ильича», написал почти все песни группы «Машина времени», а «Малая земля» по-прежнему является любимой книгой миллионов россиян.

Хотя любовь Брежнева целоваться вызывает вопросы у некоторых ведомств и его даже попытались в Басманном суде лишить всех наград, Леонид Ильич до сих пор является примером для подрастающего поколения. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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