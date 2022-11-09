Марочко: Некоторые украинские ДРГ полностью состоят из иностранцев

Некоторые украинские диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) полностью состоят из иностранных наемников, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Отвечая на вопрос, насколько за последние полгода увеличилось число наемников, воюющих на стороне ВСУ, Марочко отметил, что в каждом подразделении происходит по-разному, но что касается штурмовиков, то там процент иногда доходит до 100% иностранцев, которых используют для прорыва обороны, передает ТАСС.

Он добавил также, что ситуации на линии соприкосновения в целом сложная, но стабильная.

Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что на Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют наемники из европейских стран.

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