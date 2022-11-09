Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер: Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения Грайнер

Администрация США предложила РФ ряд вариантов освобождения осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, власти США «продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить ее освобождение», а также стараются добиться «улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии», передает РИА «Новости».

Спикер Белого дома добавила, что правительство США сделало «значительное» предложение российской стороне с целью разрешить нынешнюю ситуацию с «неприемлемым и несправедливым» задержанием американских граждан.

Жан-Пьер добавила, что США предложили РФ «альтернативные пути» решения проблемы заключенных, не получив «желаемого ответа» на свое изначальное предложение.

Белый дом не уточняет, с чем связано появление пресс-релиза.

В Кремле ранее заявили, что российское руководство не комментирует приговор Грайнер, разговор о возможном обмене должен проходить в тишине.

В августе суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

—