 

Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер: Администрация США предложила России ряд вариантов освобождения Грайнер

09.11.2022, 9:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация США предложила РФ ряд вариантов освобождения осужденной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, власти США «продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить ее освобождение», а также стараются добиться «улучшения отношения к ней и тех условий, которые она может быть вынуждена выносить в колонии», передает РИА «Новости».

Спикер Белого дома добавила, что правительство США сделало «значительное» предложение российской стороне с целью разрешить нынешнюю ситуацию с «неприемлемым и несправедливым» задержанием американских граждан.

Жан-Пьер добавила, что США предложили РФ «альтернативные пути» решения проблемы заключенных, не получив «желаемого ответа» на свое изначальное предложение.

Белый дом не уточняет, с чем связано появление пресс-релиза.

В Кремле ранее заявили, что российское руководство не комментирует приговор Грайнер, разговор о возможном обмене должен проходить в тишине.

В августе суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04.21 / В МИД ответили на вопрос о возвращении посла РФ в США

21.02.22 / В Кремле назвали фейком заявления США о «репрессиях» украинцев

14.08.20 / Польша решила финансировать независимые белорусские СМИ

20.10.20 / УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы по футболу

11.08.21 / В Полтаве за вакцинацию от COVID-19 подарят билеты в театр – глава ОГА

22.05.22 / Подростки попали в ДТП из-за пьяного вождения в Тульской области, один погиб

23.11.21 / Торговая сеть Walmart опустила цену на iPhone 12 mini до исторического минимума

14.08.20 / В РВИО обсудили факты и вымыслы о польско-советской войне

26.12.21 / Приглашенная Путиным в Москву школьница посетила ледовое шоу

04.12.20 / По делу о взятках за киносъемки в Москве под домашний арест отправили замначальника РОВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика