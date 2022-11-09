Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 35 км к северо-востоку от города Пезаро в Италии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Италии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 35 км к северо-востоку от города Пезаро на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, передает ТАСС.

Напомним, в апреле 2018 года небольшая колокольня обвалилась в результате землетрясения в районе города Мучча на востоке Италии.

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