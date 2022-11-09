 

Junge Freiheit – в Германию прибыло рекордное число беженцев — и это не считая украинцев

09.11.2022, 9:05, Разное
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За октябрь в Германию прибыло почти 24 тыс. иностранцев, подавших заявления на получение статуса беженца. Как пишет немецкая газета Junge Freiheit, это рекордный показатель за шесть лет, причём эта цифра не включает в себя сотни тысяч беженцев с Украины. По сравнению с октябрём прошлого года число мигрантов в стране увеличилось на 80%, а немецкие города и муниципалитеты уже находятся на пределе возможностей по приёму беженцев.

В октябре в Германии был установлен новый рекорд иммиграции: по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в страну прибыло 23 918 иностранцев, подавших первичные заявления о предоставлении убежища, пишет газета Junge Freiheit. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. В прошлый раз этот показатель был превышен в ноябре 2016 года, когда число желающих получить убежище в Германии составило 24 574 человека.

Как подчёркивает издание, эта цифра не включает в себя сотни тысяч беженцев с Украины, которым не нужно подавать прошение о предоставлении убежища, потому что они могут сразу получить документ о соответствующем статусе и базовое обеспечение.

По сравнению с предыдущим месяцем число просителей убежища, более половины которых являются выходцами из исламских стран — Сирии, Афганистана и Турции, — увеличилось на 28%. По сравнению с октябрём предыдущего года этот показатель вырос на целых 80%. Города и муниципалитеты находятся на пределе своих возможностей по приёму беженцев. Из-за наплыва желающих получить убежище даже пришлось на неделю закрыть офис социального обеспечения в Нойкёльне.

По данным BAMF, почти все просители убежища прибыли из безопасных третьих стран. Согласно статье 16а Основного закона, они должны быть отправлены обратно. Параграф 2 гласит, что право на убежище не может распространяться на «каждого, кто въезжает в Германию из государства — члена европейского сообщества или из другой третьей страны». Тем не менее Германия принимает всех, отмечает Junge Freiheit.

Поскольку риск депортации особенно низок, процедуры длительны, а социальные льготы особенно высоки, Германия по-прежнему является самой популярной европейской страной, в которую стремятся попасть иммигранты в поисках убежища.

Из 300 тыс. иностранцев, находящихся в Германии и обязанных покинуть страну, в прошлом году было депортировано только 11 982 человека, что соответствует примерно 4% от общего числа, заключает немецкая газета Junge Freiheit.

 


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