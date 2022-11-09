5 правил быстрой продажи квартиры

Подготовка квартиры к продаже и ее правильное позиционирование позволяет существенно сократить сроки поиска покупателя и выйти на сделку всего за несколько недель. Главное – соблюдать пять основных правил.

Навести порядок.

Перед продажей квартиру надо «освежить». Не обязательно тратить большую сумму, достаточно косметического ремонта: проверить электрику, подклеить обои, затереть плитку, обновить розетки, перекрасить ванную. На работы потребуется около 100 тыс. рублей, однако эти затраты окупят себя при продаже.

И конечно, важно выполнить тщательную уборку квартиры. Не лишним будет обратиться в клининговый сервис.

Разобраться с документами.

Все бумаги, касающиеся продаваемого жилья, должны также быть приведены в порядок. Документы о перепланировке, счета за ЖКХ, ипотечный договор с банком. Важно решить бюрократические вопросы и быть уверенным, что в процесс продажи не вмешается третье лицо.

Красивые фотографии.

Скорость продажи напрямую зависит от качества фотосъемки квартиры. Темные фотографии, искаженное пространство, невнятные ракурсы, неправильные акценты – все это может моментально отпугнуть потенциального покупателя. Поэтому если вы не уверены в собственных навыках, лучше привлечь для съемки профессионала.

Готовность к торгу.

Дисконт – обязательное условие быстрой продажи квартиры. Как правило, достаточно предоставить скидку в размере 5% от рыночной цены жилья в данной локации. Кстати, слишком большой дисконт может насторожить покупателя.

Помощь брокера.

Наконец, значительно ускорить сделку поможет надежный брокер или агентство недвижимости. У профессионалов рынка есть обширная база клиентов, и найти покупателя им значительно проще. Но важно быть уверенным в качестве предоставляемых услуг, поэтому перед обращением к риелтору стоит поспрашивать рекомендации у знакомых, почитать отзывы в интернете.