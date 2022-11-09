Ботильоны на каблуке визуально удлиняют ноги: способы сочетания джинсов в стиле Dad fit с удобной обувью или кроссовками

В 2022 году в моду вернулись винтажные джинсы в стиле “Dad fit, которые иначе называются “отцовскими брюками”. Это не просто оверсайз, а мешковатый силуэт будто бы на несколько размеров больше. Это брюки настолько длинны и просторны, что собираются в складки на обуви. Они могут иметь как завышенную, так и заниженную талию. Нередко люди испытывают затруднения при подборе ботинок и кроссовок под такую модель брюк. В статье мы приведем несколько удачных сочетаний джинсов в стиле Dad fit с удобной обувью.

Винтажные кроссовки

Мешковатые и длинные джинсы можно отнести к стилю ретро. Поэтому они гармонично сочетаются с винтажными кроссовками на низкой подошве. Такая комбинация позволит вам чувствовать себя непринужденно и комфортно.

Апрески

Апрески – это очень теплая и мягкая зимняя обувь с синтетическим верхом и подкладкой из овчины или меха. Она имеет толстую непромокаемую подошву.

Это идеальный вариант для морозных зимних дней. Апрески отлично сочетаются с джинсами Dad fit. Эта обувь достаточно просторна и вы можете заправить в нее широкие штанины.

Классические ботильоны

Черные классические ботильоны на среднем каблуке – это базовая обувь. Она визуально удлиняет ноги и сочетается с разными моделями одежды, в том числе и с джинсами Dad fit. Чтобы придать силуэту еще больше стройности, выбирайте “отцовские брюки” черного цвета.

Ковбойские сапоги

Невысокие ковбойские сапоги – один из лучших вариантов обуви под широкие брюки. Они помогут вам создать образ в модном уличном стиле. Удобный каблук прибавит вам несколько сантиметров роста, не создавая большой нагрузки на ноги.

Вы можете заправить штанины в сапоги или носить их поверх обуви.

Ботильоны с острым носком

Если вы хотите носить свои широкие джинсы самым изысканным образом, сочетайте их с ботильонами с острым носком.

Выпустите нижнюю часть брюк поверх обуви. У вас будет виден только заостренный носок, что визуально удлиняет ноги и прибавляет роста. Чтобы усилить этот эффект, выбирайте джинсы с высокой посадкой.

Заключение

Мешковатые джинсы следует носить с удобной и комфортной обувью. При примерке кроссовок и ботинок обращайте внимание на то, чтобы нижняя часть брюк собиралась в складки, но не касалась пола.