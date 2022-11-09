 

Ботильоны на каблуке визуально удлиняют ноги: способы сочетания джинсов в стиле Dad fit с удобной обувью или кроссовками

09.11.2022, 8:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2022 году в моду вернулись винтажные джинсы в стиле “Dad fit, которые иначе называются “отцовскими брюками”. Это не просто оверсайз, а мешковатый силуэт будто бы на несколько размеров больше. Это брюки настолько длинны и просторны, что собираются в складки на обуви. Они могут иметь как завышенную, так и заниженную талию. Нередко люди испытывают затруднения при подборе ботинок и кроссовок под такую модель брюк. В статье мы приведем несколько удачных сочетаний джинсов в стиле Dad fit с удобной обувью.

Винтажные кроссовки

Мешковатые и длинные джинсы можно отнести к стилю ретро. Поэтому они гармонично сочетаются с винтажными кроссовками на низкой подошве. Такая комбинация позволит вам чувствовать себя непринужденно и комфортно.

Апрески

Апрески – это очень теплая и мягкая зимняя обувь с синтетическим верхом и подкладкой из овчины или меха. Она имеет толстую непромокаемую подошву.

Это идеальный вариант для морозных зимних дней. Апрески отлично сочетаются с джинсами Dad fit. Эта обувь достаточно просторна и вы можете заправить в нее широкие штанины.

Классические ботильоны

Черные классические ботильоны на среднем каблуке – это базовая обувь. Она визуально удлиняет ноги и сочетается с разными моделями одежды, в том числе и с джинсами Dad fit. Чтобы придать силуэту еще больше стройности, выбирайте “отцовские брюки” черного цвета.

Ковбойские сапоги

Невысокие ковбойские сапоги – один из лучших вариантов обуви под широкие брюки. Они помогут вам создать образ в модном уличном стиле. Удобный каблук прибавит вам несколько сантиметров роста, не создавая большой нагрузки на ноги.

Вы можете заправить штанины в сапоги или носить их поверх обуви.

Ботильоны с острым носком

Если вы хотите носить свои широкие джинсы самым изысканным образом, сочетайте их с ботильонами с острым носком.

Выпустите нижнюю часть брюк поверх обуви. У вас будет виден только заостренный носок, что визуально удлиняет ноги и прибавляет роста. Чтобы усилить этот эффект, выбирайте джинсы с высокой посадкой.

Заключение

Мешковатые джинсы следует носить с удобной и комфортной обувью. При примерке кроссовок и ботинок обращайте внимание на то, чтобы нижняя часть брюк собиралась в складки, но не касалась пола.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.22 / Комитет национальной безопасности способен защитить Казахстан от внешнего врага

11.06.21 / Скандалы: ЦБ обнаружил аномальный приток валюты в Россию

02.08.21 / Лорел Хаббард объяснила неудачу на Олимпиаде беременностью

23.12.21 / Мнение: Без повода

09.11.22 / “Не могу скрыть этого!”: порвавшая с Авербухом Арзамасова объявила о связи с молодым спортсменом

05.01.22 / Максим Галкин показал новогоднюю ёлку возле собственного замка

01.06.22 / Хватает собственных проблем — NYTimes объяснила, почему ЕС не спешит принимать Украину

28.10.21 / Если седина расстраивает, а химией пользоваться нет желания: натуральные средства для закрашивания седых волос

15.12.20 / В России разработали новые методы тестирования на коронавирус – ППЦ-тест и ПЗДЦ-тест

08.07.22 / Аленичев: “Спартак” после поражения от “Зенита” покажет другую игру в суперкубке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика