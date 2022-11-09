Россия наращивает связи с Китаем, чтобы заменить катострафическое падение торговли с ЕС

Западные санкции заметно ударили по товарообороту между ЕС и Россией, в результате чего главным торговым партнёром страны стал Китай, пишет Bloomberg. Впрочем, по утверждению издания, пока Пекин не может полностью компенсировать Москве снижение импорта из европейского блока.



AP

Объёмы грузоперевозок через некоторые из крупнейших портов РФ сократились. И причиной тому экономические санкции Европейского союза против Москвы, пишет Bloomberg.

По словам исследователя немецкого Кильского института мировой экономики Винсента Стамера, порт Санкт-Петербурга столкнулся с падением контейнерооборота на 85% по сравнению с предыдущим годом.

«Контейнеры почти не прибывают в ранее самый загруженный порт России, — заявил Стамер в интервью изданию. — Всё потому, что на Санкт-Петербург сильно влияет европейская торговля».

По данным немецкого аналитического центра, РФ ежемесячно импортировала на 24% меньше товаров, чем в 2021 году. В результате чего ежемесячный дефицит импорта достиг порядка $4,5 млрд.

Эта ситуация сопоставима с падением торговли, которое многие страны испытали в апреле 2020 года. В то время пандемия коронавируса вынудила государства закрыть свою экономику, обращает внимание Bloomberg.

«Потеря четверти национального импорта — это довольно существенно, — заявил изданию Стамер. — Представьте себе, что такое падение импорта происходит каждый месяц».

В результате торговые пути начали перекраиваться, а Пекин обогнал ЕС в качестве важнейшего торгового партнёра Москвы. Тем не менее Китай экспортирует в Россию по-прежнему недостаточно, чтобы компенсировать падение торговли с европейским блоком, считает Bloomberg.

Согласно отчёту Кильского института, этим летом ЕС поставил в Россию товаров на 43% меньше, чем год назад. Для сравнения: за тот же период Китай экспортировал в страну на 23% больше товаров.

Между тем, с началом спецоперации на Украине два крупнейших российских порта — Новороссийск и Владивосток — столкнулись с сокращением входящих грузов. Впрочем, согласно отчёту немецких аналитиков, поток товаров через Владивосток в последнее время приближается к норме.

По словам Стамера, возможностям Китая поставлять больше продукции изначально мешало «добровольное прекращение» бизнеса с Россией крупных европейских морских перевозчиков — Hapag-Lloyd, Maersk и MSC. «Сейчас трудно определить, насколько велик этот эффект. Любые препятствия в судоходной сети не помешают Китаю увеличить экспорт в Россию», — добавил эксперт.

С учётом ограниченных возможностей морских перевозок РФ рассматривает в качестве ещё одного варианта для поддержания торговых потоков железнодорожный транспорт. Особенно через свои дальневосточные районы.

Согласно свежему отчёту грузового оператора New Silk Road Intermodal, который обслуживает торговлю между Китаем и Европой, железнодорожные линии в Россию «всё ещё заметно загружены». Тем не менее, по информации компании, напряжённость на путях снизилась по сравнению с прошлой неделей.