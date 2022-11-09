Подростки из Стаффордшира рассказали о встрече с девочкой с черными глазами

Британский исследователь аномальных явлений Ли Брикли недавно выпустил свою новую книгу “Призраки Кэннок-Чейз: Настоящие истории о привидениях из самого жуткого места Великобритании”, в которой в том числе привел случай с двумя подростками.

Кэннок-Чейз в графстве Стаффордшир считается одной из самых активных аномальных зон на территории Англии. В этой лесистой местности постоянно видят волосатых гуманоидов, НЛО, собаколюдей, детей с черными глазами и тд.

Некоторые необъяснимым образом терялись тут, обнаружив себя в совершенно незнакомой местности, а когда наконец выходили на дорогу, то оказывалось, что они блуждали не полчаса-час, как им казалось, а по полдня и более.

Летом 2021 года двое 17 летних подростков Кайли и Бен (псевдонимы) приехали в в местечко под названием Берчес-Вэлли, что входит в район Каннок-Чейз, чтобы отдохнуть на природе с ночевкой.

Они поставили палатку в лесу и до наступления ночи у них все было нормально. Но примерно в районе полуночи они услышали непонятный шум рядом, было ощущение, что какой-то человек ходит кругами вокруг их палатки.

Сначала они подумали, что к ним пришел олень. Они застыли на месте и сидели тихо-тихо, не желая его спугнуть. Но потом они поняли, что отчетливо слышат шаги человека и тогда осторожно вылезли из палатки, чтобы осмотреться.

Они тут же услышали странный и очень жуткий звук, похожий на смех маленького ребенка, так что они включили фонарики на телефонах и решили осмотреть все вокруг.

Бен заметил это существо первым: нечто человекоподобное неестественно быстро двигалось за деревьями, перебегая с одного места на другое и прячась за стволами. Иногда оно высовывало голову из-за дерева и тогда-то Бен его и увидел.

А потом оно, выглядевшая как девочка, вдруг вышло из-за деревьев на поляну, прямо к палатке и подростки рассмотрели ее получше:

“Я была в ужасе. Я раньше читала истории о детях с черными глазами, но только когда это существо стояло прямо передо мной, я могла в них поверить”, – рассказывает Кайли, – “Я сразу поняла, что мы имеем дело с каким-то реальным существом, потому что оно двигалось так, как люди просто не могут двигаться. Это было похоже на то, что оно могло телепортироваться из одного места в другое, когда оно перемещалось и пряталось за деревьями”.

“Я посветил фонарем туда и увидел ее, она просто стояла и смотрела на нас, слегка опустив голову”, – говорит Бен, – “А потом ее хихиканье стало все громче и возникло ощущение, что этот звук идет отовсюду вокруг нас, хотя я видел, что она стоит прямо перед нами. Это действительно дезориентировало на нас на несколько секунд. Затем она на мгновение наклонилась, как будто поправляя обувь, встала и побежала по ближайшей тропинке через густую секцию деревьев”.

Перепуганные подростки до самого рассвета просидели в палатке, а когда вылезли оттуда с восходом солнца, обнаружили на их поляне равномерно расставленные столбики из камней и странные сооружения из палок, свисающие с деревьев.

Они быстро собрали свои вещи и побежали к машине Бена, когда Кайли заметила маленького ребенка, у которого были совершенно черные глаза, стоящего за деревом и смотрящего на нее. Ребенок крикнул “Оставьте нас в покое!” им вслед.

Позже подростки встретились с Ли Брикли и рассказали ему об этом случае. Брикли известный исследователь паранормальных явлений в районе Кэннок-Чейз, выпустивший уже четыре книги об этом месте. А апреле 2018 года он сам видел девочку с черными глазами в том же местечке Берчес-Вэлли.

“Она появилась примерно в 100 метрах от меня. Смотрела прямо на меня примерно полминуты, а затем исчезла без следа”.

Некоторые местные жители считают подобные рассказы просто чушью, другие же уверены в том, что в Берчес-Вэлли обитает душа молодой девушки, которую убили тут в 1960-х годах. Есть также теории о том, что это пришелец, призрак или демон.