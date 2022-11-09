 

Нейрохирург во время комы попал в Рай, после чего поверил в Бога

09.11.2022, 7:01, Разное
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Доктор Эбен Александер уверен в том, что загробная жизнь существует, потому что он попал туда, когда семь дней пролежал в коме, борясь за свою жизнь. Теперь он верит в Бога.

В 2008 году Эбен Александер подхватил острую бактериальную инфекцию и когда ему стало совсем плохо, его ввели в искусственную кому.

Он оказался в чем-то, вроде червоточины, и видел вокруг “темные образы”, но не боялся. При этом он “ничего не помнил” о своей жизни, а потом “яркий белый свет” пронзил тьму, он услышал прекрасную музыку и пролетел через червоточину, попав в “Долину Врат”.

Там он увидел то, что описал как “идеальный мир рядом с Эдемским садом”. Рядом с ним был “гид”, который выглядел как женщина со сверкающими глазами и теплой улыбкой, наполняющей его неподдельной любовью.

А когда его проводили через темноту, он ощутил, что где-то там находится некая всемогущая сущность, возможно сам Бог, но он не мог объяснить конкретнее. И на протяжении всего пути он получал отовсюду сообщение “Тебе нечего боятся”.

В коме Эбен Александер провел семь дней, а когда очнулся, то необычно быстро выздоровел, что все расценили как настоящее чудо. Но главное было то, что сам он навсегда изменился и его родные сразу же почувствовали эту перемену. Теперь он словно был другим человеком.

Эбен Александер говорит, что его сестра рассказала ему, что когда он очнулся после комы, он был похож на “юного Будду”, который говорил им, что все хорошо и пристально смотрел им в глаза. Сам же он ничего из этого не помнит.

Однако он помнит, что видел, находясь в коме, и этот опыт вернул ему веру в Бога, которую он потерял давным давно. Он был усыновлен и рос в христианской семье, но во время учебы в Гарварде усомнился в религии, так как его научные познания противоречили ей.

Когда он попытался восстановить связь со своими биологическими родителями, то был отвергнут ими и тогда вообще стал агностиком. Однако незадолго до комы он снова попытался связаться с ними и на этот раз все прошло хорошо.

После комы он проанализировал все это и пришел к выводу, что религия – это “безусловная любовь, полное включение всех”, и если вы к такому не готовы, то лишь тогда следует отказаться от религии.

“Речь идет не только о том, что происходит, когда вы умираете, но и, самое главное, о том, как вы сегодня делаете каждый выбор в отношении себя и других.

В нашей жизни есть смысл, и доказательства с нейробиологической точки зрения того, что наше сознание переживает телесную смерть и что связующая сила любви – это самое важное, что нас связывает, это ошеломляет”.

Что касается того, что он видел во время комы, то Эбен Александер говорит, что медицинские отчеты показывают, что его разум был “не в состоянии видеть какие-либо сны или галлюцинации” во время его встречи. Так что если он что-то видел, это в самом деле находилось где-то за гранью его сознания.


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