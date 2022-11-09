Глаза, в которых можно утонуть: как повторить тренд синего макияжа, переливающегося, как вода в бассейне

Одним из последних косметических трендов стал синий макияж глаз. Он получил название “У бассейна”. Он состоит из синей подводки и теней голубых оттенков. Такая цветовая палитра напоминает переливы воды в бассейне. В статье мы расскажем, как повторить этот макияж.

Техника создания синего макияжа

Классический вариант макияжа “У бассейна” предполагает применение двух косметических средств синего цвета: кремовых теней и подводки для глаз. Но вы можете использовать любые продукты, которые вы предпочитаете. Это могут быть пудровые тени, карандаш для глаз и даже синяя тушь для ресниц.

Продукты синего цвета следует наносить как можно ближе к линии роста ресниц. В этом заключается особенность данного вида макияжа.

Нанесите на верхнюю и нижнюю линии роста ресниц синие тени. Затем покрасьте ими все веко, включая его неподвижную часть. Сверху нанесите прозрачные мерцающие тени, чтобы имитировать блеск воды в бассейне.

Затем обведите глаза синей подводкой, стараясь проводить стрелки максимально близко к линии роста ресниц.

Вы можете использовать накладные ресницы и покрасить их синей тушью.

Как подобрать оттенок теней

Вы можете стилизовать этот макияж под ваш индивидуальный облик. Ведь синий цвет имеет множество оттенков. Вы можете подобрать тон теней под цвет своих глаз.

Голубоглазым женщинам следует выбирать оттенок теней темнее, чем цвет глаз. Это позволит сделать взгляд более выразительным.

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Обладательницам зеленых глаза подойдут глубокие тона теней. Особенно красиво на них смотрятся сапфировые оттенки.

Дамам с карими глазами подходят любые оттенки синего. Но им особенно идет цвет морской волны. Этот приятный и насыщенный тон подчеркивает оттенки зеленого и коричневого в карих глазах.

Заключение

Мы рассказали вам о макияже, который сделает ваш взгляд эффектным и выразительным. Он выглядит очень ярко, поэтому его не стоит использовать утром и днем. Но этот мейкап отлично подходит для особых случаев и сочетается с вечерним нарядом в голубых, бирюзовых и синих оттенках.