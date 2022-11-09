“Не могу скрыть этого!”: порвавшая с Авербухом Арзамасова объявила о связи с молодым спортсменом
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В новом сезоне
проекта “Ледниковый период” на Первом канале приняла участие супруга бессменного постановщика-хореографа
Ильи Авербуха актриса Лиза Арзамасова. Теперь в социальных сетях ей приходит
множество вопросов касательно проекта и совмещения работы с материнством. На
все это девушка старается отвечать достаточно подробно.
Так, в микроблоге появился большой пост, посвященный “Ледниковому периоду”. В
первую очередь, Лиза Арзамасова отметила, что участвовать в проекте
действительно не просто, но интересно.
“Все
нагрузки и сложности перекрываются абсолютным восторгом, когда что-то
получается! Я даже во время исполнения номера перед жюри не могу скрыть этого
восторга!” — делится актриса.
Еще в своем посте
Лиза Арзамасова рассказала об особой связи непрофессиональных фигуристов,
спортсменом и тренеров. “Спасибо каждому, кто вкладывается в нас —
тренерам, хореографам постановщикам, партнерам!” — трогательно
поблагодарила коллег Лиза Арзамасова. Можно сделать вывод, что и с молодым
партнером по проекту Никитой Кацалаповым у актрисы сложились особые отношения.
А вот про
отношения с хореографом девушка умолчала. Поклонники считают, что ради честности
оценки катания, Арзамасова временно порвала с образом “жены Авербуха” и старается предстать
на проекте отдельной звездой. К счастью, пока никто не обвинил судей в
предвзятости к Лизе Арзамасовой.
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