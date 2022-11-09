“Не могу скрыть этого!”: порвавшая с Авербухом Арзамасова объявила о связи с молодым спортсменом

В новом сезоне

проекта “Ледниковый период” на Первом канале приняла участие супруга бессменного постановщика-хореографа

Ильи Авербуха актриса Лиза Арзамасова. Теперь в социальных сетях ей приходит

множество вопросов касательно проекта и совмещения работы с материнством. На

все это девушка старается отвечать достаточно подробно.

Так, в микроблоге появился большой пост, посвященный “Ледниковому периоду”. В

первую очередь, Лиза Арзамасова отметила, что участвовать в проекте

действительно не просто, но интересно.

“Все

нагрузки и сложности перекрываются абсолютным восторгом, когда что-то

получается! Я даже во время исполнения номера перед жюри не могу скрыть этого

восторга!” — делится актриса.

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Лиза Арзамасова рассказала об особой связи непрофессиональных фигуристов,

спортсменом и тренеров. “Спасибо каждому, кто вкладывается в нас —

тренерам, хореографам постановщикам, партнерам!” — трогательно

поблагодарила коллег Лиза Арзамасова. Можно сделать вывод, что и с молодым

партнером по проекту Никитой Кацалаповым у актрисы сложились особые отношения.

А вот про

отношения с хореографом девушка умолчала. Поклонники считают, что ради честности

оценки катания, Арзамасова временно порвала с образом “жены Авербуха” и старается предстать

на проекте отдельной звездой. К счастью, пока никто не обвинил судей в

предвзятости к Лизе Арзамасовой.