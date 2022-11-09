От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов

Тогда на торжество собрались близкие люди журналиста, чтобы лично выразить ему свое уважение. Среди гостей, к слову, была и Лариса Долина, со слов которой Николай Дроздов уже давно ушел на небеса.

“Истинно небожитель, человек, бесконечно влюбленный в свою профессию, преданный ей и служащий ей”, – сказала тогда прославленная певица. И артистка не соврала: ведущий всегда был увлечен своим делом. За годы своей карьеры он стал не только главным популяризатором зоологии, но и воплощением стиля ученого-полевика! Образы журналиста менялись вместе с его возрастом.

Каким же был гардероб Николая Дроздова в разные периоды его жизни? В самом начале своего творческого пути ведущий “В мире животных” выбирал удобные вещи – а какие еще нужны в нескончаемых экспедициях? Так что, его можно было увидеть в джинсах или просторных брюках, в пуловере или рубашке и куртке.

Сам журналист никогда не считал себя стилягой. Находясь постоянно в путешествиях, он облачался в экипировку и с энтузиазмом адаптировался под окружающую среду, примеряя порой очень забавные образы.

Несмотря на то, что гардероб Николая Дроздова всегда отличался простотой и практичностью, у него со временем появилась фирменная деталь – рубашка в клетку.

Становясь старше, телеведущий стал чаще появляться на публике в строгих костюма, которые предают его веселому и жизнерадостному характеру статности. Что уж говорить, смотря на журналиста в смокинге и галстуке, можно подумать, что он сошел с обложки модного журнала! Но строгий внешний вид никогда не лишал его любимой многими черты – любви к животным в любых обстоятельствах.

На то, как прекрасно выглядит звезда “В мире животных” на старости лет, поклонники обратили внимание в 2020-м году, когда он принял участие в фотосессии бренда Gucci. В вязаном цветном кардигане, рубашке и галстуке он выглядел как добрый и очень привлекательный дедушка.

Конечно, в силу возраста журналист оставил свои экспедиции в прошлом, а вместе с ними – просторные куртки, джинсы, пуловеры и клетчатые рубашки. Конечно, носить все это в повседневной жизни ему никто не запрещает, но если он и выходит в свет, то предпочитает классику и весьма стильную!

Николай Дроздов не боится ярких цветных рубашек, веселых галстуков и по-прежнему, нарядившись, не упускает возможности потискать какого-нибудь пушистого зверька на своем пути.