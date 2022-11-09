Bloomberg – Европа скупает газ на мировом рынке, оставляя бедные страны без света и тепла

Главными жертвами отказа Европы от закупки российского газа стали беднейшие страны мира, оказавшиеся отрезанными от мирового рынка голубого топлива, пишет Bloomberg. Как поясняет издание, европейцы готовы скупать американский и катарский СПГ, невзирая на цены, что делает развивающиеся страны нежелательными клиентами для поставщиков. В результате Индия, Пакистан и другие государства сближаются с Россией, готовой поставлять энергоресурсы с большой скидкой, а также думают о переходе не более дешёвые виды топлива.



AP

Несмотря на высокие цены, Европа переживёт зиму — она закупила достаточно нефти и газа на отопительный сезон, пишет Bloomberg. Гораздо большие убытки, однако, понесут беднейшие страны мира, отрезанные от рынка природного газа из-за внезапно возросшего спроса в Европе, отмечает издание.

Развивающиеся страны оказались не в состоянии удовлетворить свои потребности на текущий момент и ближайшее будущее. Наиболее вероятными последствиями сложившегося положения могут стать остановки производства, всё более частые и продолжительные перебои в подаче электроэнергии и рост социальных волнений в течение всего следующего десятилетия, предупреждают авторы статьи.

«Европа высасывает газ у других стран любой ценой», — констатирует аналитик банка Credit Suisse Group AG Сол Кавонич. Надвигающиеся холода в Южной Азии наряду с небольшими шансами обеспечить долгосрочные поставки энергоресурсов грозят обострить энергетический кризис в таких странах, как Пакистан, Индия, Бангладеш и Филиппины. Сильный доллар США только осложняет ситуацию, заставляя государства выбирать между покупкой топлива и выплатой долгов. В сложившихся обстоятельствах мировые поставщики энергоресурсов всё более осторожно относятся к продажам в страны, которые могут оказаться на грани дефолта, пишет издание.

Как поясняется в статье, корнем проблемы стала реакция Европы на сокращение поставок топлива и украинский конфликт. Отрезанные от российского газа, европейские страны обратились к спотовому рынку, где энергоресурсы, не зарезервированные для покупателей, становятся доступными для доставки в короткие сроки. По словам трейдеров, из-за резкого роста цен некоторые поставщики попросту отменили давно запланированные поставки в Южную Азию в пользу более высокой прибыли от продаж в других странах. Более высокие прибыли, которые поставщики могут получить на спотовом рынке, с лихвой компенсируют любые штрафы за уклонение от запланированных поставок. И эта тенденция, вероятно, сохранится на долгие годы, полагают эксперты.

В то же время Европа ускоряет строительство плавучих терминалов, чтобы иметь возможность импортировать в будущем больше топлива. По данным BloombergNEF, ожидается, что спрос на природный газ в Европе к 2026 году вырастет почти на 60%. Экспортёры в Катаре и Соединённых Штатах в настоящее время принимают заявки от европейских импортёров, желающих приобрести топливо для заполнения новых мощностей. Впервые развивающиеся страны вроде Пакистана, Бангладеш и Таиланда вынуждены конкурировать по ценам с Германией и другими экономиками, в несколько раз превосходящими их по размерам, подчёркивают авторы статьи.

Обычно, когда на рынке возникает краткосрочный дефицит, страны могут подписывать долгосрочные контракты на поставку топлива, выплачивая фиксированную ставку за гарантию надёжных поставок в течение многих лет. Однако на этот раз механизм дал сбой: поставщики из США и Катара отклоняют даже заявки на поставки, которые начнутся через несколько лет. Индия потерпела неудачу в своей последней попытке заключить долгосрочный контракт на поставки после 2025 года. Бангладеш и Таиланд, по сути, отказались от попыток подписать контракты, вступающие в действие до 2026 года с Катаром и США. Пакистан в прошлом месяце не смог заключить шестилетний договор, вступающий в силу в следующем году. Не удались и несколько попыток страны сделать закупки на спотовом рынке.

«Мы думали, что кризис закончится к концу года, но этого не случится», — заявил постоянный секретарь Министерства энергетики Таиланда Кулит Сомбацири на брифинге в понедельник. Он добавил, что если цены на СПГ продолжат расти, правительству придётся рассмотреть такие меры, как закрытие мини-маркетов и других предприятий с высоким энергопотреблением.

Поставщики СПГ, в свою очередь, опасаются, что бедные страны не смогут оплатить поставки. В настоящее время одна партия обходится почти в $100 млн — в три раза дороже, чем десять лет назад. В национальных валютах расходы ещё выше, поскольку доллар продолжает расти. Так, золотовалютные резервы Пакистана снизились в прошлом месяце до минимального значения за три года. В Бангладеш, Индии и на Филиппинах резервы также достигли двухлетнего минимума. Центробанк Тайланда, где инфляция уже достигла максимальных значений за 14 лет, а резервы — минимальных за пять лет, предупредил, что ситуация ухудшится, если курс бата в ближайшее время не стабилизируется.

Без поставок российского газа в Европу мировой рынок газа останется в напряжении, а спотовые цены не снизятся, прогнозирует издание. Не имея возможности обеспечить долгосрочные поставки, развивающиеся страны могут обратиться к более грязному топливу или другим партнёрам, считают авторы статьи. Дефицит энергии уже сблизил развивающиеся страны с Россией, которая «была более чем счастлива предложить топливо Пакистану, Индии и другим странам, отрезанным от спотового рынка», пишет Bloomberg.

«Мы установили контакт с российской стороной. Мы, конечно, очень заинтересованы в закупках СПГ, — заявил в интервью российским СМИ посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан — Если богатые страны заберут весь СПГ, что будет с нами?».

Хотя импорт СПГ в Китай в целом сократился отчасти из-за высоких цен на спотовом рынке, страна увеличила закупки российского СПГ с большой скидкой. Согласно данным отслеживания поставок, собранным агентством Bloomberg, поставки из РФ в Китай в этом году выросли примерно на 25%.

Бедные страны также могут перейти на более дешёвые виды топлива, такие как уголь и нефть, или ускорить добычу собственных ресурсов, считают авторы статьи. Международная торговая палата Бангладеш уже призвала правительство ускорить разведку месторождений природного газа как на суше, так и за её пределами, чтобы заменить дорогостоящий СПГ.

«Единственным спасением будет не слишком холодная погода», — признался управляющий директор пакистанского поставщика текстиля для гостиничных сетей по всему миру JK Group Шаик Джавед. Этим летом, впервые за 25 лет, компания получила только половину необходимого ей газа, отметил топ-менеджер. При необходимости он рассматривает возможность обратиться к электроэнергии и энергии, вырабатываемой углём. «Это последнее средство, но закрытие — это не вариант», — подчёркивает глава предприятия.

Для людей, обеспокоенных изменением климата и экологическими вопросами, ни один из этих вариантов не выглядит хорошим, пишет Bloomberg. Уголь и нефть гораздо сильнее загрязняют окружающую среду, чем газ. Процесс добычи новых видов ископаемого топлива является энергоёмким и связан с повышенным загрязнением окружающей среды и сейсмической активностью.

По словам эксперта из компании WoodMac, рынку на восстановление потребуется до четырёх лет. До тех пор волатильные цены будут нормой, «СПГ будет принадлежать в первую очередь «развитым», а остатки — «развивающимся».

Тем временем Филиппины и Вьетнам откладывают планы по началу импорта СПГ. Филиппины снова перенесли запуск своего первого терминала, а правительство Вьетнама рассматривает возможность сокращения мощностей проектируемых ГЭС. Ответственным органам ещё предстоит выдвинуть альтернативу для удовлетворения внутреннего спроса, пишет издание.