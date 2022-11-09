 

“Счастливая мама”: пережившая выкидыш Валерия предъявила здоровенькую малышку

09.11.2022, 5:26, Разное
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Российская певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в браке уже более пятнадцати лет. Несмотря на это, общих детей у них так и не родилось, хотя певица была беременна от мужа. В 2014 году певица Валерия забеременела от Иосифа Пригожина, но у нее случился выкидыш.

Несмотря на тщетные попытки завести малыша, семья счастлива и смогла насладиться рождением ребенка, правда Валерия была уже в качестве бабушки. Отцом стал ее сын Арсений. Дочку назвали Селин. Валерия души не чает в своей внучке и постоянно рассказывает о ней поклонникам.

В своем аккаунте Валерия предъявила здоровенькую и резвую малышу, которая поздравляет на камеру своего папу Арсения. Девчушка повторяет стихотворение о папе и в конце посылает ему воздушный поцелуй.

“Сыночек мой любимый, поздравляю и я тебя с твоим днем! Я очень счастливая мама. Спасибо тебе за все, а особенно за нашу чудесную внучку Селинку”, – написала окрыленная певица Валерия.

Поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям.

“Наши поздравления Арсению. Ну чудо, какая сладенькая крошка! Папу с днем рождения!”; “Селинку вашу очень люблю, умненькая малышечка, все на лету схватывает, а голосок у нее что ручеек”; “Селинка чем-то похожа на бабушку, носик, как у Валерии. С днем рождения Арсения!” – написали фолловеры в комментариях.


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