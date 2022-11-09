Любовь во время спецоперации

Как жить тем, кого «и кормили, и в носик целовали» — а теперь отдают в приют.

Одно из самых неожиданных последствий частичной мобилизации: тысячи домашних животных по всей РФ потеряли дом. Одинокие мужчины, получившие повестки в военкомат, семьи, покидающие страну, — все они вынуждены экстренно находить передержку для старенькой кошки или только взятого из приюта щенка. Многие мобилизованные предупреждают временных хозяев, что в любой момент они могут перестать быть «временными».

Появились новые телеграм-каналы, где обмениваются информацией люди, желающие помочь пристроить питомцев отбывших сограждан. Ежедневно эти чаты публикуют десятки новых фото животных. Приюты, которые практически всегда — и особенно сейчас — переживают не лучшие времена, на протяжении месяца регулярно получают звонки с просьбой принять нового домашнего любимца. Волонтеры рассказывают, что утром, придя на смену, могут обнаружить привязанную у ворот безымянную собачку. Без лишних слов.

Рассказываем о том, как спецоперация вступает в конфликт с любовью — и, увы, побеждает.

«Ищу любящие руки»

«Отдам. Тверь. Котенка Васю, молодой, еще нет года. Не кастрирован, обработан от паразитов. Хозяина мобилизовали, он не успел пристроить котика. Сейчас он живет в подъезде, я забираю иногда его покормить и погреться, но у меня дома бойцовская собака, не могу оставить надолго».

На фото у Васи оттопырены огромные ушки. Фигура вытянувшегося подростка. Но уже крепкого, с мощными лапами. Жмурится — по шейке чешут.

«Москва, район Печатники. Котик Киря, британская вислоухая. Очень спокойный, но немного пугливый к чужим людям. Хозяина мобилизовали, Киря почти неделю сидит один дома. Навещаем его, кормим, но этого недостаточно».

«Отдам навсегда. Железноводск. Кошку Мышку. Хозяина мобилизовали, Мышка осталась одна».

Мышка вертится перед камерой — стройная серая кошка.

«Срочное объявление. Отдам. Москва. 2 взрослые кошки. Пушистая (Муся) — 11 лет, короткошерстная (Барся) — 5 лет. Владелец погиб на СВО. Кошки остались в съемном жилье, хозяин квартиры просит их срочно убрать».

Палевая и черепашьей раскраски — кошки послушно фотографируются.

«Отдам. Ульяновск. Собаку Рокси 2,5 г, привита, стерилизована. Ест все. Собака плохо социализирована и агрессивна, мучается, сидя в комнате без должного выгула и воспитания. Мобилизовали мужа, я осталась одна с годовалым ребенком, ищу любящие руки, собака находится в отдельной комнате, сильно агрессирует на ребенка».

Рокси — тонкая, черная, как лисичка. С блестящей, словно атласной, шерсткой.

Подобные объявления в телеграм-канале «Помощь животным мобилизованных» появляются регулярно. Там не только просят пристроить. Предлагают и наоборот: взять котика, собачку, кролика, хомяка или даже экзотических животных. «Приму на время или навсегда» — предлагающие передержку сами сразу оговаривают, на сколько берут животное.

В канале публикуются объявления и от тех, кто срочно эмигрирует. Часто в комментариях на такие посты можно встретить резко негативную реакцию на то, что животное бросают: «С собой собаку возьмите, проблемы никакой при желании».

«Почему люди при любых обстоятельствах находят решение с детьми, а вот животных бросают?»

Однако администраторы канала предупреждают, что ситуации у людей бывают разные: «Наш канал специализируется на помощи животным, а не на осуждении хозяев».

Руководитель благотворительного петербургского проекта «Путь домой» Валерия Котлюба рассказывает, что они принимают животных только от тех, кто попал под мобилизацию:

— За все время мы получили около 60 заявок от мобилизованных. Но очень много заявок и от людей, которые уезжают. Мы такие заявки категорически не рассматриваем, потому что полагаем, что если человек взял на себя ответственность за животное — он ее несет до конца. Через нас проходит огромное количество историй реального перевоза животных. Был молодой человек — у него семь кошек, двух он отправил до себя, потом несколько кошек уехали с ним, а две кошки еще остались на передержке, они уедут за ним. Увезти можно, было бы желание.

Мы рассматриваем заявки и от тех, кто уже пришел оттуда [вернулся из Украины], кто с ранением. Рассматриваем ситуации, когда человек неожиданно быстро уехал. Например, животное осталось в квартире, родственники его забрать не могут. Тогда для нас подтверждение факта мобилизации — это повестка, фотографии или скрины переписок.

Поток новых постояльцев хлынул и в приюты, которые даже в спокойное, «немобилизационное» время живут несладко и выживают, только благодаря усилиям волонтеров.

— Как только в РФ объявили частичную мобилизацию, многие на скоростях собрались уезжать в Грузию, Казахстан, еще куда-то, — рассказывает Елена, старший волонтер муниципального приюта в Химках, в котором сейчас живут около 600 собак. — Люди дрожащими голосами обзванивали приюты в надежде сдать свою собаку. Лабрадоры, йорки, абсолютно домашние, породистые. Хозяева не успевали подготовить документы: у кого-то нужных прививок нет, у кого-то нет возможности взять собаку с собой. За последний месяц, чтобы кто-то взял собаку из приюта, — это скорее исключение. А практика — это когда в день звонят по десятку раз и хотят сдать свою домашнюю собаку. Я каждому пытаюсь объяснить, что

муниципальный приют — это плохое решение. Домашние собаки в таких условиях не выживут. Мы рекомендовали искать передержки, пытались помочь, публикуя посты, и так найти новых владельцев.

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