SVT – сейчас не до экологии — шведы стали меньше покупать органическую еду

Шведские домохозяйства стали меньше тратить на органические продукты питания по причине их дороговизны, пишет телеканал SVT. Несмотря на это, в целом траты населения скандинавской страны на еду за последний год увеличились. По прогнозу на 2022 год, резкий рост цен на продовольствие продолжится, поэтому шведам сейчас не до ответственного потребления.



AP

На протяжении нескольких лет шведские домохозяйства покупали всё больше органических продуктов питания, однако в 2021 году произошёл перелом тренда. Всего в 2021 году шведы купили продуктов питания на 233 миллиардов крон, из которых 19,3 миллиардов пошли на органическую еду. В 2020 году было куплено продуктов питания примерно на 276 миллиардов крон, из которых 20,3 миллиардов были потрачены на органическую пищу. Таким образом, несмотря на то что траты на еду возросли, интерес к органике снижается, пишет SVT.

Разница в период с 2020-го по 2021 год составила примерно 1 миллиардов шведских крон. «Вопрос устойчивости очень широк и с точки зрения экологии является решением. Многие считают, что местное выращивание играет более важную роль», — сообщил менеджер по устойчивому развитию Coop Sweden Маттис Бергквист. Конкуренты Axfood и Ica также отмечают снижение интереса со стороны покупателей. «Ассортимент органической еды получил конкуренцию на прилавках со стороны других экологически чистых продуктов, таких как локально выращенные и вегетарианские», — заявил менеджер по устойчивому развитию торговой сети Ica Андерс Аксельссон, пишет SVT.

В торговых сетях утверждают, что однозначного ответа на вопрос, почему потребление органической продукции снижается, нет. Некоторые продукты подорожали, что поспособствовало сокращению потребления. По прогнозу на 2022 год, резкий рост цен на еду продолжится, поэтому никто не верит, что продажи органической пищи в этом году вырастут. «У нас есть длинный список мер, которые могли бы предпринять власти и политики. Одно из предложений — снизить НДС на товары с экологической маркировкой», — отметил генеральный директор Axfood Клас Балков телеканалу SVT.

В то же время разница в цене между органическими и обычными продуктами питания сокращается. Об этом свидетельствует обзор Ассоциации экологических фермеров Швеции из статистических данных аналитической компании Nielsen. «Многие думают, что органика стоит дороже, поэтому на эти полки даже не смотрят», — сказала председатель организации Эрика Ульссон. Тем не менее ценовая политика сильно отличается в зависимости от товара. Сегодня органический фарш из баранины стоит на 10 крон дороже, чем обычный, а куриный — на 67 крон. Однако в некоторых магазинах определённые обычные продукты могут быть дешевле органических, заключает SVT.