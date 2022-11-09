Das Erste – пропасть между богатыми и бедными и конфликт на Украине раскалывают немецкое общество

Большинство немцев считают, что общественная сплочённость в Германии находится в плохом или очень плохом состоянии, пишет телеканал Das Erste. По данным опроса, люди видят причину этого в пропасти между богатыми и бедными, расхождениях по антикоронавирусным мерам и вопросу иммиграции, а также в боевых действиях на Украине. Более половины опрошенных опасаются, что Германия может быть втянута в военный конфликт напрямую.

Пропасть между богатыми и бедными — для многих людей это причина того, почему сплочённость общества в Германии находится под угрозой. Таков результат опроса, проведённого институтом Infratest dimap по заказу медиахолдинга ARD. Беспокойство вызывают также война на Украине и её последствия. С начала работы «светофорной» коалиции общественный климат только ухудшился.

Германия — родина для более чем 83 миллионов человек. Они составляют это общество, его вовлечённость и сплочённость. Тем не менее многие считают, что именно последнее сейчас находится под угрозой. Так, только 1 процент опрошенных институтом Infratest dimap считают, что сплочённость общества в Германии находится на «очень хорошем» уровне. Большинство, 48 процентов, характеризует её как «скорее плохую», а 16 процентов — даже как «очень плохую».

КАЙ ГНИФФКЕ, директор телеканала SWR: Тем больше причин у ARD заняться этими темами, потому что мы стоим перед большим вызовом. А при любой борьбе за лучшие решения нужно что-то, что будет поддерживать сплочённость общества, и ARD хочет это показать.

Однако что конкретно удерживает общество сплочённым? Например, спортивные объединения. Так считают 76 процентов опрошенных. На втором месте — школы, за ними — профсоюзы. Меньшинство считают, что приличный вклад в поддержание сплочённости общества вносят политики и церковь.

В опросе для телеканала ARD принимали участие более 1200 человек. Их спрашивали также о том, где люди сейчас видят наиболее крупные конфликты. Большинство при этом назвало конфликт между богатыми и бедными, который лишь немного опережает конфликт между сторонниками и противниками антикоронавирусных мер, а также вопрос иммиграции.

Беспокойство внушает также война на Украине. Более половины опрошенных боятся, что Германия может быть напрямую втянута в военный конфликт.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2022 года.