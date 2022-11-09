 

Повышенный уровень CO2 сделает сельскохозяйственные культуры менее питательными

09.11.2022, 4:41, Разное
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Было выяснено, что большое количество углекислого газа существенно затрудняет получение растениями минералов. Результаты были получены в ходе исследовательской работы учеными из Института растениеводства Монпелье.

Специалисты обнаружили, что при настоящем уровне CO2 в течение десяти лет у растений возникает дефицит азота. Зачастую это приводит к снижению в их составе важного для развития белка.

По мнению экспертов, содержание железа в растениях сильно снизится. На сегодняшний день от недостаточного количества железа в организме страдает примерно два миллиарда человека на Земле. Сейчас во всем мире качество продуктов находится под серьезной угрозой.


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