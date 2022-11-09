Вовлеченные в развитие рака гены обнаружили в мозге новосибирские ученые

Ученые из Российской Федерации получили информацию, подтверждающую, что активность развития метастаз при злокачественных опухолях может иметь связь с активностью головного мозга на геномном уровне.

В процессе научной работы специалисты решили выяснить, что происходит на уровне транскрипции генов. Для этого авторы проанализировали, как изменяется работа генов в гипоталамусе при развитии злокачественных новообразований.

Результаты продемонстрировали, что у животных с предрасположенностью к развитию опухоли происходят некоторые изменения в активности генов. Пока речь идет лишь о фундаментальных научных работах, но если они будут завершены успешно, это может помочь в будущем.