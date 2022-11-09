 

Вовлеченные в развитие рака гены обнаружили в мозге новосибирские ученые

09.11.2022, 4:41, Разное
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Ученые из Российской Федерации получили информацию, подтверждающую, что активность развития метастаз при злокачественных опухолях может иметь связь с активностью головного мозга на геномном уровне.

В процессе научной работы специалисты решили выяснить, что происходит на уровне транскрипции генов. Для этого авторы проанализировали, как изменяется работа генов в гипоталамусе при развитии злокачественных новообразований.

Результаты продемонстрировали, что у животных с предрасположенностью к развитию опухоли происходят некоторые изменения в активности генов. Пока речь идет лишь о фундаментальных научных работах, но если они будут завершены успешно, это может помочь в будущем.


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