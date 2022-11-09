Мнение: В ожидании Great Scandal

Говорить сейчас особо не о чем – но завтра я жду грандиозного скандала в США, вопрос только в его масштабах. Это будет несколько взрывов общественного негодования в нескольких, пусть и самых важных штатах (типа Нью-Йорка), или же это будет общефедеральный дикий скандал? Прямо не знаешь, что и предположить.

Самый прикол будет, конечно, если все-таки демократы сохранят себе обе палаты. То есть, само собой – нарисуют. 40 млн. проголосовавших досрочно (уровень даже выше, чем был в 2020 году, как бы “в разгар ковида”) – это уже сам по себе залог масштабных фальсификаций. Но до какой степени?

Ожидаемый по опросам (и при этом почти несбыточный) вариант – что республиканцы перехватят обе палаты. Но, при таком изобилии “досрочки” – едва ли. Поэтому осмелюсь сделать прогноз: по итогам этих выборов Респы вернут себе палату представителей, а сенат останется за “демократами”. После чего будет движуха и протесты месяца на два – аж до Нового года или даже дальше.

Интересно, черт! В кои-то веки ждешь американских выборов “по-российски” – то есть не того, за кого больше проголосуют, а какая из партий другую “перебросает”.