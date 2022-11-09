Модные короткие прически на зиму-2022/2023: тренды, которые помогут стильно начать новый сезон

Многие люди любят отращивать волосы с наступлением холодного сезона. Но этой зимой на пике популярности окажутся короткие стрижки. Такие прически удобны, практичны и не требуют сложного ухода. Они подчеркивают красоту и текстуру волос. В статье мы расскажем о модных коротких прическах на зиму-2022/2023, которые помогут стильно начать новый сезон.

Натуральные локоны

В последние годы в моду возвращаются натуральные локоны. Особенно популярны естественные кудрявые прически с ярким окрашиванием или большим объемом.

Если вы выбираете свободно свисающие локоны, то используйте для укладки увлажняющие кремы и гели. Для придания блеска волосам применяйте специальный спрей.

Итальянский боб

Итальянский боб – это стрижка длиной чуть выше подбородка. Она отличается ровным срезом волос спереди и сзади. Эта прическа подходит женщинам с любой текстурой шевелюры. Она красиво подчеркивает шею и делает ее визуально длиннее.

Базз кат

Базз кат – подходит для женщин, которые любят смелый образ. Это ультракороткая стрижка подчеркивает черты лица. Она смотрится еще более эффектно в сочетании с ярким окрашиванием.

Такая стрижка чрезвычайно проста в уходе. Просто нанесите на нее немного помады или блеска, чтобы придать ей гладкость.

Микробоб

Микробоб – простая, но очень изысканная стрижка. Для завершения образа попросите парикмахера сделать короткую челку до середины лба. Это подчеркнет ваши брови и выделит глаза.

Если вы хотите добавить пляжные волны, то нанесите на шевелюру немного текстурирующего спрея.

Шегги длиной до плеч

Если микробоб для вас слишком короток, то попробуйте лохматую стрижку шегги длиной до плеч. Она является вечной классикой и сочетается с волосами разной текстуры. Чтобы придать прическе больше глубины и пышности, нанесите на шевелюру спрей для объема.

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Маллет

Эта прическа была главным трендом 1980-х годов. Она снова вернулась в моду в 2022 году. Маллет характеризуется длинными прядями сзади и короткими – спереди.

Чтобы прическа выглядела стильно, дополните ее цветами и текстурами.

Текстурированный боб

Текстурированный боб – объемная и легкая стрижка. Для укладки нанесите на влажные волосы спрей и высушите их на воздухе. Это поможет вам подчеркнуть слои.

Вы также можете уложите пряди с помощью диффузора. Но в этом случае используйте термозащитное средство, так как текстурированные волосы можно легко повредить горячими инструментами.

Пикси

Пикси – внесезонная прическа, которая пользуется популярностью круглый год. Она неподвластна времени. Чтобы выглядеть стильно и современно, выберите вариант с короткими прядями по бокам и сзади и удлиненной челкой.

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Эта стрижка легка в уходе. Но вам потребуется время, чтобы привыкнуть к длинной челке. Если она вам мешает и падает на глаза, то уложите ее набок или зачешите назад с помощью геля.

Многослойные стрижки

Если у вас от природы вьющиеся волосы, то попробуйте многослойную каскадную стрижку. Эта игривая прическа состоит из закругленных прядей, спускающихся чуть выше плеч. Она открывает лицо, а также подчеркивает локоны и придает им движение.

Если вы хотите получить четкие кудри, обмажьте пальцы гелем или маслом для укладки. Затем намотайте на них локоны. Это поможет завиткам лучше закрепиться и с легкостью распуститься.

Микси

Микси представляет собой комбинацию стрижек маллет и пикси. Это короткая прическа с длинными краями. Она отлично смотрится на вьющихся, волнистых и прямых волосах.

Чтобы тонкие кончики не секлись, необходимо каждую неделю накладывать на волосы питательную маску. Это позволит прядям оставаться увлажненными.

Заключение

Модные короткие прически зимы-2022/2023 отличаются большим разнообразием. Вы всегда сможете выбрать среди них вариант на свой вкус.