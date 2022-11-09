 

В Москве отпразднуют день рождения Деда Мороза

09.11.2022, 4:05, Разное
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До наступления Нового года остается менее двух месяцев. В российской столице уже вовсю царит праздничное настроение. Город готовится встречать самый волшебный день в году. Готовится к нему и главный сказочный персонаж – Дед Мороз.

К слову, у зимнего волшебника в столице имеется собственная резиденция. Неделю назад, 1 ноября московская усадьба Деда Мороза уже открыла новый сезон, подготовив для посетителей новую программу развлечений.

Однако сюрпризы на этом не заканчиваются. 19 и 20 ноября Дед Мороз ждет у себя в гостях детишек, чтобы совместно отпраздновать день рождения. Праздник для Москвы стал уже доброй традицией.

В этом году посетителей резиденции в музее-заповеднике “Кузьминки-Люблино” ждет масштабная развлекательная программа, включающая в себя танцевальный флешмоб, квесты и световое шоу. Для гостей Деда Мороза выступят музыкальные и театральные коллективы.

Принять участие в праздничных мероприятиях можно абсолютно бесплатно. Они будут проходить с 12:00 до 20:00. Подробное расписание доступно на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

Итак, 19 ноября гостей столичной резиденции встретят встретят Василиса Прекрасная, помощники сказочного волшебника, а также символ наступающего 2023 года — Заяц. Вместе с детишками он проведут танцевальной флешмоб.

Также малышей ждет анимационная программа. После этого начнется квест, участникам которого предстоит пройти несколько пунктов и показать свою ловкость, силу, эрудицию и смекалку. На каждом этапе их будут встречать персонажи с заданиями.

На главной сцене усадьбы выступят танцевальный коллектив и музыкальные группы. Здесь же можно посмотреть спектакль-сказку “Подарок для Деда Мороза”, а также шоу барабанщиков.

Кульминацией праздника станет появление самого Деда Мороза вместе с внучкой Снегурочкой. Они поприветствуют гостей резиденции в 17:00. Именинник вместе с участниками праздника зажжет новогоднюю елку.

Встретиться с главным зимним волшебником можно будет и 20 ноября, также в 17:00. В 19:00 как в субботу, так и воскресенье гостей ждет световое шоу. В конце каждого вечера выступят кавер-группы и пройдет семейная дискотека “Мандариновая вечеринка”. Кроме того, участники праздничного шоу смогут посетить платные экскурсии, мастер-классы и принять участие в розыгрышах призов.


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