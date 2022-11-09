 

Квартиры в центре Москвы подешевели на 21%

09.11.2022, 4:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала года объем предложения на вторичном рынке Москвы увеличился в 1,6 раз, до 44,2 тыс. лотов. Резкий рост экспозиции привел к снижению цен, особенно на изначально переоцененные объекты, а также на жилье низкого качества.

В среднем “квадрат” с начала года подешевел почти на 16%, до 438 тыс. рублей.

Максимальное снижение – на 21% – зафиксировано в центральных районах города. Если в январе средняя стоимость кв. м здесь достигала 955 тыс. рублей, то к концу октября – снизилась до 756 тыс. рублей.

На 8% подешевела вторичка в ЗАО и в Зеленограде, до 447 тыс. и 211 тыс. рублей за кв. м соответственно.

Кроме Зеленограда, самые низкие цены на вторичное жилье сейчас действуют в ЮВАО (270 тыс. рублей) и ВАО (275 тыс. рублей за кв. м).

Больше всего вторичных квартир продается в западных районах столицы. Общий объем предложения здесь составляет более 7 тыс. лотов. Меньше всего «вторички» предлагается в Зеленограде, где по итогам октября в продаже находилось менее 700 лотов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.21 / Мнение: Как заваливают неугодных, анонимные экзамены и выплаты родителям очников

22.10.20 / Король Виллем-Александр и королева Максима выпустили видео с извинениями за свой отпуск в Греции

06.06.21 / Бохо-шик на лето: советы по стилю и созданию модных образов для зрелых дам

20.01.22 / Скандалы: С любовью к ФСС

13.02.22 / Врач рассказал, поражает ли «омикрон» легкие

26.05.22 / Нейл-арт на ногах: тренды на любой вкус, которые помогут украсить пальчики этим летом

25.01.22 / Иллюзия обмана: советы стилистов по коррекции фигуры с помощью трендовых вещей и хитрые приемы

12.07.22 / Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

10.03.21 / “За час до рассвета”: 5 причин посмотреть новый сериал с Хабенским, Бурковским и Михайловой

23.12.21 / Самолёты, пропавшие в Казани, в последний раз видели на палубе корвета «Проворный»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика