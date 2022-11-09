Мнение: О всплывшем Чубайсе… Неожиданно?
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После того, как прежде всесильный и непотопляемый Анатолий Чубайс «огородами» покинул Россию, — по слухам, имея на то высочайшее разрешение, — о нём стали забывать. Лишь немногие продолжали сожалеть, что так вот запросто его «отпустили». А большинству резко стало всё равно, где прячется недавний объект ненависти миллионов россиян, чем занимается, да и жив ли вообще.
Некоторые, к слову, подозревали, что уже нет. Ну и… !
Однако, жизнь полна сюрпризов. И вот… Жив, курилка!
Да ещё как…
На днях Анатолий Чубайс опять попал в объектив папарацци. Опять «случайно». Уже один.
И это как раз тот самый случай, когда место имеет значение. Угадаете, где «засветился» персонаж?
Ладно, вот полное фото.
Надписи на иврите говорят сами за себя. Вроде как аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Удивлены? Наверное, нет.
Хотя ещё больше удивляет другое. Почему же у современной российской элиты, кого ни копни поглубже, в заднем кармане обязательно есть именно этот паспорт?
И чьи интересы они тогда проводят, реализуют и отстаивают в России?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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