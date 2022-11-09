Мнение: О всплывшем Чубайсе… Неожиданно?

После того, как прежде всесильный и непотопляемый Анатолий Чубайс «огородами» покинул Россию, — по слухам, имея на то высочайшее разрешение, — о нём стали забывать. Лишь немногие продолжали сожалеть, что так вот запросто его «отпустили». А большинству резко стало всё равно, где прячется недавний объект ненависти миллионов россиян, чем занимается, да и жив ли вообще.

Некоторые, к слову, подозревали, что уже нет. Ну и… !

Однако, жизнь полна сюрпризов. И вот… Жив, курилка!

Да ещё как…

На днях Анатолий Чубайс опять попал в объектив папарацци. Опять «случайно». Уже один.

И это как раз тот самый случай, когда место имеет значение. Угадаете, где «засветился» персонаж?

Ладно, вот полное фото.

Надписи на иврите говорят сами за себя. Вроде как аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Удивлены? Наверное, нет.

Хотя ещё больше удивляет другое. Почему же у современной российской элиты, кого ни копни поглубже, в заднем кармане обязательно есть именно этот паспорт?

И чьи интересы они тогда проводят, реализуют и отстаивают в России?

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