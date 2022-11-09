 

NBC NEWS – советник Байдена по безопасности подтвердил неофициальные контакты с Россией

09.11.2022, 3:47, Разное
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил неофициальные контакты с российской стороной для обсуждения украинского конфликта, пишет NBC News. По словам Салливана, целью общения с Москвой было снижение рисков применения ядерного оружия на Украине и донесение до РФ информации о последствиях этого шага.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по национальной безопасности: Что ж, на этой трибуне я скажу то же, что говорил публично и раньше. А именно, что мы в администрации Джо Байдена имели возможность общаться с российской стороной на высоком уровне с целью снижения рисков, озвучивания последствий возможного применения ядерного оружия. Мы не раскрывали каналы наших контактов, чтобы защитить эти каналы, и боюсь, сегодня это всё, что я могу сказать.

Как я уже говорил, отвечая на предыдущей вопрос, мы со всей ясностью и прямотой заявили о том, каков будет подход США в случае потенциального применения ядерного оружия, но мы говорили об этом в приватной обстановке напрямую с Россией. Мы не обсуждали это публично, поскольку не видим в этом пользы. Не думаю, что от этого вообще может быть какая-то польза. Это проблема, с которой мы сталкиваемся и которую пытаемся решить каждый день, хотя в то же время мы остаёмся совершенно непоколебимы в своей решимости продолжать направлять ресурсы и поддерживать Украину, которая по-прежнему пытается сражаться за свою независимость и территориальную целостность.

Я верю, что на Капитолийском холме всё ещё существует мощная поддержка политики отправки ресурсов на Украину, и думаю, вы не станете свидетелями катастрофического сценария, в котором кошелёк захлопнется и всё закончится. Я попросту это опровергаю. Не думаю, что наши оценки позиций членов палаты представителей и конгресса подтверждают подобный сценарий.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2022 года.

 


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