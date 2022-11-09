Редкий ископаемый моллюск найден живым

Специалистам удалось найти небольшого моллюска, который до сегодняшнего момента был известен лишь по окаменелостям. Находку обнаружили в Мейплс Пойнт, вблизи побережья Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Исследовательская работа опубликована в научном журнале Zookeys.

Джефф Годдард, специалист из Института морских наук, во время полуденного прилива в ноябре 2018 года переворачивал камни в поисках голожаберных морских слизней и наткнулся на пару небольших полупрозрачных двустворчатых моллюсков.

Раковины этих существ были длиной всего десять миллиметров. Когда они вытянулись и начали размахивать ярко-белой полосатой лапкой, которая была гораздо длиннее их панциря, эксперт убедился, что ранее никогда не встречал этот вид.