Угрожавший «полоснуть по горлу» сотруднику британский министр Уильямсон подал в отставку

Британский министр без портфеля Гэвин Уильямсон, которого обвинили в угрозе «полоснуть по горлу» сотруднику, подал в отставку.

Уильямсон в письме главе британского правительства Риши Сунаку в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что против него ведется внутрипарламетнское разбирательство «по поводу текстовых сообщений», которые министр «отправил коллеге». Он подчеркнул, что уже извинился за сообщения. Уильямсон заявил, что решил покинуть пост. Сунак в ответ сообщил, что «с большой грустью» принимает отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Напомним, Уильямсон стал министром без портфеля (то есть не возглавляющим конкретным министерством или другой отраслью государственного управления) 25 октября. По данным СМИ, он грозил «полоснуть по горлу» подчиненному.

Правительственный кризис в Великобритании продолжается с лета. За отставкой занимавшего пост премьера Бориса Джонсона последовала отставка сменивший его Лиз Трасс, которая занимала пост главы правительства всего 44 дня. Очередным премьером стал Риши Сунак.

—