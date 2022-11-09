После воздушной тревоги в Кривом Роге и Днепре произошли взрывы

Взрывы были слышны в Кривом Роге и Днепре (украинское название Днепропетровска) Днепропетровской области Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

Вечером во вторник воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины. В ночь на среду сирена повторно прозвучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.

Напомним, во вторник днем воздушная тревога прозвучала в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Житомирской областях Украины.

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