 

После воздушной тревоги в Кривом Роге и Днепре произошли взрывы

09.11.2022, 2:53, Новости дня
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Взрывы были слышны в Кривом Роге и Днепре (украинское название Днепропетровска) Днепропетровской области Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

Вечером во вторник воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины. В ночь на среду сирена повторно прозвучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.

Напомним, во вторник днем воздушная тревога прозвучала в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Житомирской областях Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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