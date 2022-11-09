 

Замглавы Пентагона Кол заявил о неизбежном изменении политики США в отношении Тайваня

09.11.2022, 2:53, Новости дня
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Политика США в отношении Тайваня неизбежно будет меняться по мере изменения ситуации в области безопасности, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

По словам Кола, «использование силы» в регионе станет угрозой национальным интересам США, Вашингтон должен будет «иметь возможность ответить». При этом, как заявили в Пентагоне, США по-прежнему поддерживают принцип «одного Китая» и выступают против «изменений статус-кво с любой стороны». Кол сказал, что Вашингтон против «насильственного воссоединения» или «одностороннего движения» к независимости. По версии Кола, американские законы и соглашения «по сути, обязывают» Вашингтон поддерживать Тайвань, чтобы «тот мог защитить себя», передает ТАСС.

Напомним, Пентагон полагает, что Китай вряд ли решится на «вторжение» на Тайвань в ближайшие пару лет. Однако президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что «вторжение» может произойти в самое ближайшее время.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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