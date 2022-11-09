 

Застывший взгляд и незакрывающийся рот: вид тяжелобольного Зайцева вызвал оторопь

09.11.2022, 2:40, Разное
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Российский модельер Вячеслав Зайцев на протяжении нескольких лет страдает болезнью Паркинсона. Это неизлечимая и очень тяжелая болезнь, которая прогрессирует и причиняет много неприятностей.

Изменения во внешности и поведении Вячеслава Зайцева налицо. Он не передвигается самостоятельно, не говорит внятно и с трудом обслуживает себя. Несмотря ни на что, коллеги и друзья постоянно поддерживают его и стараются не исключать из жизни светского общества.

Недавно Вячеслава Зайцева с ложечки кормили помощники, а после реабилитации он смог есть самостоятельно. На днях модельер появился на собственном светском мероприятии в компании историка моды Александра Васильева, балерины Анастасии Волочковой и многих других знаменитостей. Кадры с вечеринки Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте.

“Перезагрузили завершением Недели Моды Вячеслава Зайцева. Полистайте. Так приятно встретить друзей!” – написала балерина.

На фото и видео 84-летний Вячеслав Зайцев сидел с застывшим взглядом и незакрывающимся ртом. Вид когда-то бодрого и жизнерадостного модельера вызвал оторопь у его поклонников.

“Какой-то шабаш в доме ветеранов “моды””; “За что мучаете деда Вячеслава”; “Зайцев уже прям мумия”; “Возраст-то солидный уже”, – написали фолловеры.


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