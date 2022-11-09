 

Число срочных продаж жилья выросло на 85%

09.11.2022, 2:40, Разное
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С марта объем сделок по срочной продаже вторичного жилья в России вырос на 85%, а количество объявлений стало максимальным за последние годы. Больше всего таких квартир выставлено на продажу в Московском регионе и Краснодаре.

Срочные сделки зачастую сопровождаются скидками, средний размер которых составляет 5-7%. Наибольший дисконт, от 10%, предлагается при срочной продаже “вторички” в Екатеринбурге, Махачкале, а также в Ярославле и Севастополе. В Москве же, напротив, скидка минимальная – 3%.

Если рассматривать столичный рынок, то чаще всего здесь в продаже с пометкой «срочно» оказываются двухкомнатные квартиры (41% от всех объявлений). Средняя площадь реализуемого жилья – 55 “квадратов”. Средняя стоимость – 296 тыс. рублей за кв. м.

Основная часть такой “вторички” предлагается на западе города и в НАО. Больше всего квартир представлено в Пресненском и Можайском районе, а также в Сосенском. Около 20% лотов продаются в домах не старше 2018 года.

Средний срок нахождения “срочной” квартиры в продаже – 118 дней.


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