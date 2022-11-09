Экспертное мнение поможет убедить людей не покупать сахаросодержащие продукты

Сотрудники Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Университета Аалто подтвердили, что люди с легкостью могут снизить потребление сахаросодержащих продуктов, если об их вреде для организма расскажет эксперт в сфере здравоохранения. Результаты эксперимента на эту тему опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе работы участвовало 48 добровольцев в возрасте от 18 до 44 лет. Участники сообщали, что употребляют в пищу сладкие продукты и проходили серию тестирований.

Стало известно, что на употребление вредной пищи можно влиять, вызывая у человека страх и грусть. Авторы работы утверждают, что полученные данные помогут в создании новых маркетинговых подходов, влияющих на выбор продуктов питания.