 

Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области

09.11.2022, 1:30, Новости дня
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В городской черте Снигиревки в Херсонской области очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.

Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «там очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».

Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе котлорой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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